Я абсолютно точно знаю: Биков назвав несподівану причину своєї хвороби

Колаж РБК-Україна

Дмитро Биков розповів про причину своєї госпіталізації

Дмитро Биков, який потрапив у лікарню 16 квітня з підозрою на інфаркт мозку, розповів, що він думає щодо причини своєї хвороби. Про це інформують росЗМІ.

"Я абсолютно точно знаю, що причина мого отруєння - а це було отруєння - не встановлена. Мені мій лікар, реаніматор, який мною займався, відразу сказав: "Ми можемо поставити вас на ноги, але причину поки знайти не можемо, це більш довготривала справа", - повідомив письменник.

Дмитро Биков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

Також публіцист додав, що чув різні версії щодо свого захворювання та поспішив зазначити, що у нього не було інсульту або ж діабету. Тому це не могло стати причиною нездужання.

"Я не знаю, чим я отруївся, не знаю, через що у мене стався цей стрибок, і не розумію, чому я фактично в літаку на Уфу втратив свідомість", - поділився Биков.

Нагадаємо, що російська співачка МакЅим потрапила у жахливу ДТП по дорозі в аеропорт. Як повідомила офіційний представник артистки Маргарита Соколова, поп-зірка поспішала на свій рейс в Москву, де повинна була знімати кліп на пісню "Абонент недоступний".

На даний момент артистка госпіталізована. Вона отримала численні травми. Уточнюється, що однією з причин ДТП стала слизька дорога. Марина їхала на великій швидкості і пробила колесо.