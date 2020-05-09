9 травня в Україні: як правильно відзначати день перемоги над нацизмом

9 травня – це свято перемоги над нацизмом в Україні. Раніше 9 травня святкувався День Перемоги, але у 2015 році святкування було розділено: ВР проголосувала за перенесення святкування Дня пам'яті та примирення, як у всій Європі, а 9 травня в Україні за традицією відзначається День перемоги над нацизмом.

Деякі традиції святкування Дня Перемоги, які були до 2015 року, зараз в Україні неприйнятні попри те, що в деяких країнах пострадянського простору вони зберігаються. Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" забороняється публічно використовувати символіку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, включаючи зображення прапора, герба, а також інших символів СРСР і союзних республік. При цьому заборона не поширюється на символіку, яка є, приміром, на бойових нагородах або ювілейні медалі – Україна вшановує заслуги ветеранів. Не стосується він також оригіналів бойових прапорів.

В Україні також заборонено використовувати пропаганду так званої "георгіївської стрічки" – символу, під яким російські агресори та сепаратисти Криму і Донбасу окупували українські землі та вбивали громадян України. За умови, що стрічка не є елементом бойової або ювілейної нагороди, поява з нею у громадських місцях карається великим штрафом. При повторному порушенні загрожує адміністративний арешт.

Зазвичай 8 та 9 травня у кожному населеному пункті нашої країни проходить велика програма, яка передбачає як вшанування ветеранів, так і покладання квітів до пам'ятників воїнам, до меморіалів жертв нацистських злочинів. Законом встановлено, що в ці дні біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса встановлюється почесна варта. Але в цьому році у зв'язку з карантином Україна не організовує заходи до Дня пам'яті та примирення (8 травня) і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

Нагадаємо, що раніше ми публікували листівки та привітання з 9 травня.

Також ми розповідали, які ще свята випадають на 9 травня.