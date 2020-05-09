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Свято 9 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    09.05.2020 - 06:15
Свято 9 травня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 9 травня (колаж РБК-Україна)

В цей день було прийнято садити горох та картоплю

Яке сьогодні свято. 9 травня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасїйскої. Також у народі цей день називають Глафіра Горошниця..

Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведну діву" Глафіру, що жили на початку IV століття, в роки гонінь на перших християн. Наші предки в цей день сіяли горох і картоплю.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо у цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
  • Спів птахів нагадує крик жаби в цей день – до швидкого дощу.
  • Ранковий сильний вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
  • Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі декілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
  • Морозний ранок у дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
  • Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
  • Пішов сніг у цей день - чекайте урожай гречки.
  • До речі, сніг у цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

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