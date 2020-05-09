День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

День перемоги 9 травня українці відсвяткують без парадів, але це не зменшить значущості великого свята
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня українці відзначать без пишних урочистостей і салюту, але це не применшує подвигу наших предків, які 75 років билися за всіх нас. У цей день ми з гордістю і пошаною згадуємо про ті страшні дні, які передували великому святу.
Зазначимо, що тоді - 9 травня 1945 року - багато хто ще не міг повірити, що війна закінчилася. Тому пишного свята, як такого не було. А парад з використанням військової техніки вперше провели 24 червня 1945-го. У 2020 році 9 травня теж буде тихим, але це не завадить нам згадати про подвиг українців, адже в нашій країні немає жодної родини, в якій не було би своєї історії про Війну.
В матеріалі Styler ми пропонуємо у віршах, листівках, картинках і прозі приєднатися до привітання рідних, близьких та друзів із великим святом - Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!
Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
***
Квіти - на граніті, на броні.
Сонце усміхається мені.
Поруч з ветеранами стою,
Наче клятву пам’яті даю.
Ветерани в світлій сивині
А на грудях сяють ордени.
Пам'ять серця…
Пам'ять сивини…
Пам'ять тих, що
Не прийшли з війни,
Пам'ять - наче квіти на броні…
Сонце усміхається мені.
Довгождана Перемога
Нас високо підняла,
Показала нам дорогу
І надію нам дала.
Темні сили ми розбили,
І здолали страшний гніт,
Перемога нам відкрила
Гарний і яскравий світ.
Спрямувала наші сили
На війну супроти зла,
Щоб росла і багатіла
Наша рідная земля.
***
Вже стільки років, стільки зим,
Як відійшла війна кривава,
Вони ж лежать на полі слави,
Уклін вам, мертвим і живим!
Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Бо правда - в мирі та любові!
Ніхто не забутий.
На полі ніхто не згорів:
Солдатські портрети
На вишитих крилах пливуть…
І доки є пам’ять в людей,
І живуть матері,
Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,
Живі!
***
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
Ми завжди пам'ятаємо про вас -
Над нами спокій неба чистий.
З Днем перемоги раді привітати вас
В момент такий цей урочистий!
***
Яку війну, які шляхи-дороги
Пройшли колись ви!.. Шана - на віки!
Спасибі, рідні, вам за Перемогу,
Низький уклін, шановні вояки!
Вже стільки літ і стільки зим,
Як відгримів той бій кривавий,
Вони ж ще там, на полі слави,
Уклін їм, мертвим і живим!
Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Вона лиш в мирі та любові!
Зупинись, прислухайся на мить -
Кричать з вогню і мати, і дитина,
Хай буде мир, хай більше не горить
У пеклі війн твоє життя, людино!
***
Привели шляхи-дороги
Наш народ до перемоги.
І солдати-дідусі
Усміхаються усі.
Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!
Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
Вітаємо вас зі славним днем, який проголосив торжество світу, з Днем перемоги. Нехай у це велике свято буде спокійно у вас на душі і в серці, нехай будуть здорові і щасливі ваші близькі. Бережіть мир і гармонію, цінуйте життя, свято шануйте подвиг свого народу.
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З Днем перемоги! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!
Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)
День, коли слів не вистачає і емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, про велику перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба і щоб пам'ять зберігала важливість цього дня!
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З усього серця вітаю з Днем перемоги і хочу побажати жити щасливо на цій планеті, зберігаючи в серці гордість і вдячність за мир і спокій. Нехай не буде місця для війни, нехай кожен світанок приносить тільки радість і любов!
Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)
Вітаю з Днем перемоги і від душі бажаю з гідністю і честю згадати полеглих героїв, з великодушністю і щирою усмішкою подякувати нашим ветеранам, з доброю надією дивитися в майбутнє і з превеликим щастям жити в сьогоденні.
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Вітаю з цим великим і радісним днем - Днем перемоги. Бажаю, щоб завжди у твоєму житті був мир і достаток, щоб близькі усміхалися і не хворіли, щоб серце твоє пам'ятало ту історію і пишалося подвигами дідів. Щастя і теплих травневих надій.
Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)
Раніше ми писали, чим відрізняються День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.