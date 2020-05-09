ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

STYLERЖиття    09.05.2020 - 05:55
День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах
День перемоги 9 травня (фото: УНІАН)

День перемоги 9 травня українці відсвяткують без парадів, але це не зменшить значущості великого свята

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня українці відзначать без пишних урочистостей і салюту, але це не применшує подвигу наших предків, які 75 років билися за всіх нас. У цей день ми з гордістю і пошаною згадуємо про ті страшні дні, які передували великому святу.

Зазначимо, що тоді - 9 травня 1945 року - багато хто ще не міг повірити, що війна закінчилася. Тому пишного свята, як такого не було. А парад з використанням військової техніки вперше провели 24 червня 1945-го. У 2020 році 9 травня теж буде тихим, але це не завадить нам згадати про подвиг українців, адже в нашій країні немає жодної родини, в якій не було би своєї історії про Війну.

В матеріалі Styler ми пропонуємо у віршах, листівках, картинках і прозі приєднатися до привітання рідних, близьких та друзів із великим святом - Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Привітайте близьких гарними віршами та листівками з 9 травня

Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.

***

Квіти - на граніті, на броні.
Сонце усміхається мені.
Поруч з ветеранами стою,
Наче клятву пам’яті даю.
Ветерани в світлій сивині
А на грудях сяють ордени.
Пам'ять серця…
Пам'ять сивини…
Пам'ять тих, що
Не прийшли з війни,
Пам'ять - наче квіти на броні…
Сонце усміхається мені.

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Довгождана Перемога
Нас високо підняла,
Показала нам дорогу
І надію нам дала.

Темні сили ми розбили,
І здолали страшний гніт,
Перемога нам відкрила
Гарний і яскравий світ.

Спрямувала наші сили
На війну супроти зла,
Щоб росла і багатіла
Наша рідная земля.

***

Вже стільки років, стільки зим,
Як відійшла війна кривава,
Вони ж лежать на полі слави,
Уклін вам, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Бо правда - в мирі та любові!

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Ніхто не забутий.
На полі ніхто не згорів:
Солдатські портрети
На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,
І живуть матері,
Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,
Живі!

***

І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Ми завжди пам'ятаємо про вас -
Над нами спокій неба чистий.
З Днем перемоги раді привітати вас
В момент такий цей урочистий!

***

Яку війну, які шляхи-дороги
Пройшли колись ви!.. Шана - на віки!
Спасибі, рідні, вам за Перемогу,
Низький уклін, шановні вояки!

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Вже стільки літ і стільки зим,
Як відгримів той бій кривавий,
Вони ж ще там, на полі слави,
Уклін їм, мертвим і живим!
Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Вона лиш в мирі та любові!
Зупинись, прислухайся на мить -
Кричать з вогню і мати, і дитина,
Хай буде мир, хай більше не горить
У пеклі війн твоє життя, людино!

***

Привели шляхи-дороги
Наш народ до перемоги.
І солдати-дідусі
Усміхаються усі.

Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Привітання в прозі і красиві картинки з Днем перемоги

Вітаємо вас зі славним днем, який проголосив торжество світу, з Днем перемоги. Нехай у це велике свято буде спокійно у вас на душі і в серці, нехай будуть здорові і щасливі ваші близькі. Бережіть мир і гармонію, цінуйте життя, свято шануйте подвиг свого народу.

***

З Днем перемоги! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

День, коли слів не вистачає і емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, про велику перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба і щоб пам'ять зберігала важливість цього дня!

***

З усього серця вітаю з Днем перемоги і хочу побажати жити щасливо на цій планеті, зберігаючи в серці гордість і вдячність за мир і спокій. Нехай не буде місця для війни, нехай кожен світанок приносить тільки радість і любов!

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

Вітаю з Днем перемоги і від душі бажаю з гідністю і честю згадати полеглих героїв, з великодушністю і щирою усмішкою подякувати нашим ветеранам, з доброю надією дивитися в майбутнє і з превеликим щастям жити в сьогоденні.

***

Вітаю з цим великим і радісним днем - Днем перемоги. Бажаю, щоб завжди у твоєму житті був мир і достаток, щоб близькі усміхалися і не хворіли, щоб серце твоє пам'ятало ту історію і пишалося подвигами дідів. Щастя і теплих травневих надій.

День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

Раніше ми писали, чим відрізняються День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

Теги Новини України 9 Мая
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся