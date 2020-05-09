Голова інституту Нацпам’яті прокоментував можливість скасування вихідного 9 травня

Фото: Антон Дробович (facebook.com/anton.drobovych)

Дробович вважає, що це питання треба обговорити з громадянами

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що питання скасування офіційного вихідного у День перемоги 9 травня потрібно обговорити з громадянами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю hromadske.

За словами Дробовича, питання скасування вихідного 9 травня є другорядним для держави.

"До цього питання треба підійти з наукової точки зору. Провести опитування, спитати громадян, порадитись з експертами. Я не бачу ніякої необхідності прив’язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне", - зазначив голова інституту нацпам'яті.

За його словами, у цьому питання важливий "принцип інформованої згоди".

"Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІГП проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворене, оббріхане раніше, і запропонувати визначатися", - додав Дробович.

Нагадаємо, офіційне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня - цього року припадає на суботу. Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде три вихідних дні поспіль - з 9 по 11 травня.

Раніше повідомлялося, що відзначення в Україні обох дат: Дня пам’яті та примирення - 8 травня та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 9 травня підтримують 39% українців.