8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрасте
С возрастом поддержание мышечной силы и функциональных движений становится все более важным для общего здоровья. Тренеры назвали лучшие упражнения для мужчин и женщин, чтобы оставаться сильным в любом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Каждое упражнение нацелено на определенные мышцы, чтобы обеспечить сбалансированную тренировку.
Приседания
Это базовое движение направлено на четырехглавые мышцы, ягодицы и подколенные сухожилия. Это делает упражнение одним из лучших для нижней части тела для развития силы и подвижности.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и вытяните руки перед собой для равновесия.
Присядьте, держа корпус ровно, затем вернитесь в исходное положение.
Приседания (фото: eatthis.com)
Отжимание
Отжимания обрабатывают грудь, плечи и трицепсы, помогая укрепить верхнюю часть тела.
Начните в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.
Опустите тело, удерживая тело на прямой линии от головы до пяток.
Отжимание (фото: eatthis.com)
Становая тяга
Прекрасно подходит для развития функциональной силы и улучшения осанки.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и держите гантели в каждой руке перед бедрами.
Наклонитесь, опустите гантели вниз возле ног, держа спину прямой.
Становая тяга (фото: eatthis.com)
Ягодичный мост
Упражнение прорабатывает ягодицы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, что делает их прекрасным для улучшения стабильности и силы бедер. Это особенно важно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.
Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол. Поднимите бедра от земли, сжав ягодицы в верхней части.
Опустите бедра вниз и повторите.
Ягодичный мост (фото: eatthis.com)
Пресс над головой
Это движение укрепляет плечи, верхнюю часть спины и трицепсы.
Встаньте с гантелями в каждой руке на высоте плеч. Поднимите гантели над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.
Подъем гантелей над головой (фото: eatthis.com)
Выпады
Встаньте ровно и сделайте шаг вперед правой ногой.
Опустите тело, пока переднее бедро не будет параллельно земле, держа заднюю ногу прямой.
Нажмите на переднюю ногу, чтобы вернуться в исходное положение.
Выпады ногами (фото: eatthis.com)
Подъем гантелей лежа
Лягте на лавку с гантелями в каждой руке, вытяните руки над грудью, ладонями друг к другу.
Медленно опустите гантели в стороны, слегка согните локти.
Верните гантели в исходное положение, сжимая руки вверху.
Подъем гантелей лежа (фото: eatthis.com)
Подъемы
Подъемы прорабатывают квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, а также улучшают баланс и функциональную силу.
Встаньте перед лавкой или ступенькой, держа по гантели в каждой руке.
Поднимитесь сначала правой ногой, а затем поставьте другую.
Сделайте шаг назад и начните движение уже с левой ноги.
Подъемы (фото: eatthis.com)
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