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8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрасте

Суббота 26 октября 2024 18:01
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8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрасте Какие упражнения помогут быть активными в любом возрасте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом поддержание мышечной силы и функциональных движений становится все более важным для общего здоровья. Тренеры назвали лучшие упражнения для мужчин и женщин, чтобы оставаться сильным в любом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Каждое упражнение нацелено на определенные мышцы, чтобы обеспечить сбалансированную тренировку.

Приседания

Это базовое движение направлено на четырехглавые мышцы, ягодицы и подколенные сухожилия. Это делает упражнение одним из лучших для нижней части тела для развития силы и подвижности.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и вытяните руки перед собой для равновесия.

Присядьте, держа корпус ровно, затем вернитесь в исходное положение.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеПриседания (фото: eatthis.com)

Отжимание

Отжимания обрабатывают грудь, плечи и трицепсы, помогая укрепить верхнюю часть тела.

Начните в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.

Опустите тело, удерживая тело на прямой линии от головы до пяток.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеОтжимание (фото: eatthis.com)

Становая тяга

Прекрасно подходит для развития функциональной силы и улучшения осанки.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и держите гантели в каждой руке перед бедрами.

Наклонитесь, опустите гантели вниз возле ног, держа спину прямой.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеСтановая тяга (фото: eatthis.com)

Ягодичный мост

Упражнение прорабатывает ягодицы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, что делает их прекрасным для улучшения стабильности и силы бедер. Это особенно важно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол. Поднимите бедра от земли, сжав ягодицы в верхней части.

Опустите бедра вниз и повторите.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеЯгодичный мост (фото: eatthis.com)

Пресс над головой

Это движение укрепляет плечи, верхнюю часть спины и трицепсы.

Встаньте с гантелями в каждой руке на высоте плеч. Поднимите гантели над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеПодъем гантелей над головой (фото: eatthis.com)

Выпады

Встаньте ровно и сделайте шаг вперед правой ногой.

Опустите тело, пока переднее бедро не будет параллельно земле, держа заднюю ногу прямой.

Нажмите на переднюю ногу, чтобы вернуться в исходное положение.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеВыпады ногами (фото: eatthis.com)

Подъем гантелей лежа

Лягте на лавку с гантелями в каждой руке, вытяните руки над грудью, ладонями друг к другу.

Медленно опустите гантели в стороны, слегка согните локти.

Верните гантели в исходное положение, сжимая руки вверху.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеПодъем гантелей лежа (фото: eatthis.com)

Подъемы

Подъемы прорабатывают квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, а также улучшают баланс и функциональную силу.

Встаньте перед лавкой или ступенькой, держа по гантели в каждой руке.

Поднимитесь сначала правой ногой, а затем поставьте другую.

Сделайте шаг назад и начните движение уже с левой ноги.

8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрастеПодъемы (фото: eatthis.com)

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