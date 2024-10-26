ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віці

Субота 26 жовтня 2024 18:01
UA EN RU
8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віці Які вправи допоможуть бути активними у будь-якому віці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком підтримка м’язової сили та функціональних рухів стає все більш важливою для загального здоров’я. Тренери назвали найкращі вправи для жінок та чоловіків, щоб залишатися сильним у будь-якому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Кожна вправа націлена на певні м'язи, щоб забезпечити збалансоване тренування.

Присідання

Цей базовий рух спрямований на чотириголові м’язи, сідниці та підколінні сухожилля. Це робить вправу однією з найкращих для нижньої частини тіла для розвитку сили та рухливості.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей і витягніть руки перед собою для рівноваги.

Присядьте, тримаючи корпус рівно, після цього поверніться у початкове положення.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціПрисідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Віджимання опрацьовують груди, плечі та трицепси, допомагаючи зміцнити верхню частину тіла.

Почніть у положенні високої планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей.

Опустіть тіло, тримаючи тіло на прямій лінії від голови до п’ят.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціВіджимання (фото: eatthis.com)

Станова тяга

Чудово підходить для розвитку функціональної сили та покращення постави.

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон і потримавши гантелі в кожній руці перед стегнами.

Нахиліться, опустіть гантелі вниз біля ніг, тримаючи спину прямою.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціСтанова тяга (фото: eatthis.com)

Сідничний міст

Вправа опрацьовує сідниці, підколінні сухожилля та нижню частину спини, що робить їх чудовою для покращення стабільності та сили стегон. Це особливо важливо для тих, хто веде сидячий образ життя.

Ляжте на спину, зігніть коліна, ступні поставте на підлогу. Підніміть стегна від землі, стиснувши сідниці у верхній частині.

Опустіть стегна вниз і повторіть.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціСідничний міст (фото: eatthis.com)

Прес над головою

Цей рух зміцнює плечі, верхню частину спини та трицепси.

Встаньте з гантелями в кожній руці на висоті плечей. Підніміть гантелі над головою, поки руки не будуть повністю витягнуті.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціПідйом гантелей над головою (фото: eatthis.com)

Випади

Встаньте рівно і зробіть крок вперед правою ногою.

Опустіть тіло, поки переднє стегно не буде паралельно землі, тримаючи задню ногу прямою.

Натисніть на передню ногу, щоб повернутися у вихідне положення.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціВипади ногами (фото: eatthis.com)

Підйом гантелей лежачи

Ляжте на лавку з гантелями в кожній руці, витягніть руки над грудьми, долонями одна до одної.

Повільно опустіть гантелі в сторони, злегка зігніть лікті.

Поверніть гантелі у вихідне положення, стискаючи руки вгорі.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціПідйом гантелей лежачи (фото: eatthis.com)

Підйоми

Підйоми опрацьовують квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці, а також покращують баланс і функціональну силу.

Встаньте перед лавою або сходинкою, тримаючи по гантелі в кожній руці.

Підніміться спочатку правою ногою, а потім поставте іншу.

Зробіть крок назад і почніть рух вже з лівої ноги.

8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віціПідйоми (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, в чому різниця між йогою та пілатесом.

Також читайте про 4 види присідань для отримання сильних та красивих ніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправи Спортзал
NEWS
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін