Основатель Facebook строит укрытие за 270 млн долларов на случай апокалипсиса: как оно выглядит (фото)
Основатель Facebook Марк Цукерберг начал строить огромное укрытие посреди Тихого океана на случай апокалипсиса. Общая стоимость работ составит 270 миллионов долларов. Укрытие будет продумано до мелочей, даже с учетом автономного обеспечения пищей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Wired.
На Гавайях идет огромное строительство чего-то, о чем никому нельзя рассказывать. Охранники стоят у въездных ворот и патрулируют окрестные пляжи на квадроциклах. Пикапы заезжают и выезжают, возят строительные материалы и перевозят сотни рабочих.
Главный вход в резиденции Марка Цукерберга (фото: wired.com)
Журналистам удалось пообщаться с работниками стройки на условиях анонимности.
Закрытые данные свидетельствуют о том, что комплекс площадью примерно 56 655 квадратных метров будет включать подземный этаж площадью 465 квадратных метров и будет стоить более 270 миллионов долларов.
Сторожевая башня на пляже, примыкающем к собственности Цукерберга (фото: wired.com)
Однако журналисты добавляют, что эта стоимость может быть занижена.
Согласно планам частично завершенный комплекс состоит из более дюжины зданий с по крайней мере 30 спальнями и 30 ванными комнатами. Комплекс включает в себя два особняка, которые содержат несколько лифтов, офисы, конференц-залы и промышленную кухню.
В близлежащей лесной местности планируют создать сеть из 11 домиков на деревьях, соединенных веревочными мостами. Это позволит посетителям переходить от одного здания к другому, оставаясь на деревьях.
Здание с другой стороны главных особняков будет включать в себя тренажерный зал, бассейны, сауну, гидромассажную ванну, холодную ванну и теннисный корт.
Здания на территории Цукерберга можно увидеть вдали от главной дороги (фото: wired.com)
Судя по планам строительства, особняки будут соединены тоннелем. Он включает жилое пространство, механическую комнату и аварийный люк. Двери в подземном хранилище будут изготовлены из металла и залиты бетоном, как в бункерах и бомбоубежищах.
На территории комплекса будут производить пищу благодаря скотоводству и сельскому хозяйству.
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