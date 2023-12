Тейлор Свифт - человек года по версии Time. Чем она заслужила это звание

Почему Тейлор Свифт стал "Человеком года"

Известная на весь мир американская певица Тейлор Свифт, несомненно, является примером для многих молодых женщин. Она стала не только всемирно известной певицей, но и девушкой, которая демонстрирует ценность человечности и доброго сердца в нынешних реалиях.

Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time. Ее выбрали среди девяти претендентов.

Тейлор попала в этот выдающийся список в 33 года за свои высокие творческие достижения. Для нее последний год - стал периодом для совершенствования творческой деятельности и не только в музыке, но и в своей позиции главного "рассказчика" современной эпохи.

Скриншот

Фоловеры артистки, в свою очередь, с восхищением наблюдает за ее личным путем, позволив ее творчеству стать важной частью своей жизни.

Одна из важнейших составляющих успеха Тейлор Свифт - это благотворительность. Она на регулярной основе помогает разным организациям и это стало для нее "хорошей привычкой" и личным долгом перед людьми.

К примеру, она пожертвовала 15 тысяч долларов своему 19-летнему фанату, чья мама лежала в коме. Певица беспокоится и о животных и о пострадавших от стихийного бедствия.

"Это похоже на переломный моменту моей карьеры, который произошел в 33 года. И впервые в жизни я была достаточно сильна духом, чтобы принять то, что с этим связано", - говорит Тейлор Свифт.

"Чтобы рассказать свою историю, она использует самое эффективное средство на сегодняшний день - поп-песню. Однако со временем она использовала мощность медиамира, как традиционного, так и нового, чтобы создать нечто совершенно уникальное и особенное. Свифт - архитектор и современный герой", - пишет Time о Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт (фото: Getty images)

Интересные факты из жизни певицы

Тейлор Свифт ненавидит конфликты, поэтому всегда пытается обходить подобные ситуации стороной

Певица никогда не говорит о своей личной жизни. На каждый вопрос, касающийся второй половинки, она отвечает однотипно: "Все свои переживания я выражаю в песнях"

В 9 лет Тейлор была страстно увлечена театром и участвовала в разных спектаклях

Лучшим подарком в жизни для Тейлор стало оливковое дерево в канун Рождества. Его посадил ее парень, чем произвел на певицу огромное впечатление

Тейлор Свифт очень боится татуировок и несмотря на свои современные взгляды, звезда не видит в этой тенденции красоты и глубины.

Тейлор Свифт стала человеком рока (фото: instagram.com/taylorswift)

5 самых популярных песен Тейлор Свифт

"Shake It Off"

Этот трек является жизнерадостным и заставляет слушателей мировой звезды отпустить свои маленькие проблемы.

"You Belong With Me"

Песня, которая будто продолжает подростковый возраст, она доказывает, как важно принимать своего внутреннего ребенка.

"Mirrorball"

Песня созданная для того, чтобы люди поняли, что быть собой - это самое лучшее, что есть в этой жизни. А бояться чужих взглядов и мнений по отношению к себе не стоит.

"Cruel Summer"

Этот трек Тейлор рассказывает о бурном летнем романе.

"A Place In This World."

Это песня о попытках найти свою идентичность и место в огромном мире.