7 звезд, баллотировавшихся на важные должности, но все об этом забыли

Вскоре мы узнаем, кто станет следующим президентом США : Камала Харрис или Дональд Трамп. Впрочем, звездные имена на политической арене звучали и раньше - некоторые знаменитости решались баллотироваться на различные должности, но мы давно об этом забыли.

Канье Вест

В 2020 году рэпер неожиданно объявил о намерении баллотироваться на пост президента, поделившись новостью в Твиттере: "Время реализовать обещания Америки, полагаясь на Бога, объединяя наше видение и создавая наше будущее. Я иду в президенты Соединенных Штатов! #2020VISION".

Хотя он давно высказывал мнения об участии в политике, в конце концов оставил президентскую гонку.

Канье Вест (фото: Getty Images)

Клинт Иствуд

Клинт не только снялся в более чем 60 фильмах, но и занимал должность независимого мэра города Кармел-бай-зе-Си в Калифорнии с 1986 по 1988 год.

Клинт Иствуд (фото: Википедия)

Кейтлин Дженнер

Бывший олимпиец и звезда реалити-шоу выдвинула свою кандидатуру от Республиканской партии, чтобы заменить губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в апреле 2021 года.

"Я решила баллотироваться, потому что верю, что нашей экономике и благосостоянию калифорнийцев угрожает самое правление Гевина Ньюсома. Среди кандидатов в этой гонке нет никого с таким опытом, лидерскими качествами и готовностью бросить вызов существующему положению дел, чтобы вывести нас из тени Калифорнии Гевина Ньюсома ", - заявила она.

На внеочередных выборах Кейтлин набрала всего 1% голосов.

Кейтлин Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner​​)

Арнольд Шварценеггер

Сам "Терминатор", прославленный бодибилдер и актер, также провел восемь лет в должности губернатора. Так, Арнольд Шварценеггер возглавлял Калифорнию два срока - с 2003 по 2011 год.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger​​)

Говард Стерн

В марте 1994 года во время выступления на "Шоу Говарда Стерна" Говард объявил о намерении бросить вызов действующему губернатору Нью-Йорка Марио Куомо на следующих выборах. Он решил баллотироваться от Либертарианской партии, выдвинув несколько ключевых инициатив: возобновление смертной казни, отмена платы за проезд на автомагистралях для улучшения движения и ограничения дорожных работ до ночных часов.

Однако, в конце концов, он оставил гонку после отказа отказаться от своих финансовых данных.

Говард Стерна (фото: Википедия)

Синтия Никсон

Звезда "Секса в большом городе" объявила о намерении баллотироваться на должность губернатора Нью-Йорка в марте 2018 года. В своем предвыборном видео она заявила: "Нью-Йорк - это мой дом, и я никогда не жила нигде больше. Мне предоставили возможности, которые я не вижу для многих детей Нью-Йорка сегодня. Наши лидеры нас подводят".

Однако ее кампания лишилась поддержки от Демократической партии, когда она не смогла заручиться поддержкой Эндрю Куомо.

Синтия Никсон​ (фото: Википедия)

Дайан Нил

Звезда "Закон и порядок: SVU" выступила как независимый кандидат на выборах в Конгресс Нью-Йорка в 2018 году после того, как выиграла апелляцию по подписям в поддержку ее участия в выборах. Она сражалась за место в Палате представителей США от 19-го округа Конгресса Нью-Йорка.

Однако в результате Даян проиграла кандидату от Демократической партии.

Дайан Нил (фото: Википедия)