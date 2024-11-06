7 зірок, які балотувалися на важливі посади, але всі про це забули

Незабаром ми дізнаємося, хто стане наступним президентом США : Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Втім, зіркові імена на політичній арені звучали й раніше - деякі знаменитості наважувалися балотуватися на різні посади, але ми давно про це забули.

Каньє Вест

У 2020 році репер несподівано оголосив про намір балотуватися на пост президента, поділившись новиною у Твіттері: "Час реалізувати обіцянки Америки, покладаючись на Бога, об’єднуючи наше бачення та створюючи наше майбутнє. Я йду в президенти Сполучених Штатів ! #2020VISION".

Хоча він давно висловлював думки про участь у політиці, зрештою, залишив президентські перегони.

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Клінт Іствуд

Клінт не тільки знявся в більш ніж 60 фільмах, але й обіймав посаду незалежного мера міста Кармел-бай-зе-Сі в Каліфорнії з 1986 по 1988 рік.

Клінт Іствуд (фото: Вікіпедія)

Кейтлін Дженнер

Колишній олімпієць і зірка реаліті-шоу висунула свою кандидатуру від Республіканської партії, щоб замінити губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у квітні 2021 року.

"Я вирішила балотуватися, тому що вірю, що нашій економіці та добробуту каліфорнійців загрожує саме правління Гевіна Ньюсома. Серед кандидатів у цій гонці немає нікого з таким досвідом, лідерськими якостями та готовністю кинути виклик існуючому стану справ, щоб вивести нас з тіні Каліфорнії Гевіна Ньюсома", - заявила вона.

На позачергових виборах Кейтлін набрала лише 1% голосів.

Кейтлін Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Арнольд Шварценеггер

Сам "Термінатор", прославлений бодібілдер і актор, також провів вісім років на посаді губернатора. Так, Арнольд Шварценеггер очолював Каліфорнію два терміни - з 2003 по 2011 рік.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger​​​​​​​)

Говард Стерн

У березні 1994 року під час виступу на "Шоу Говарда Стерна" Говард оголосив про намір кинути виклик чинному губернатору Нью-Йорка Маріо Куомо на наступних виборах. Він вирішив балотуватися від Лібертаріанської партії, висунувши кілька ключових ініціатив: відновлення смертної кари, скасування плати за проїзд на автомагістралях для покращення руху та обмеження дорожніх робіт до нічних годин.

Однак, зрештою, він залишив гонку після того, як відмовився розкрити свої фінансові дані.

Говард Стерн​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Синтія Ніксон

Зірка "Сексу у великому місті" оголосила про намір балотуватися на посаду губернатора Нью-Йорка в березні 2018 року. В своєму передвиборному відео вона заявила: "Нью-Йорк - це мій дім, і я ніколи не жила ніде більше. Мені надали можливості, які я не бачу для багатьох дітей Нью-Йорка сьогодні. Наші лідери нас підводять".

Однак її кампанія втратила підтримку від Демократичної партії, коли вона не змогла заручитися підтримкою Ендрю Куомо.

Синтія Ніксон​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Даян Ніл

Зірка "Закон і порядок: SVU" виступила як незалежний кандидат на виборах до Конгресу Нью-Йорка у 2018 році після того, як виграла апеляцію щодо підписів на підтримку її участі у виборах. Вона боролася за місце в Палаті представників США від 19-го округу Конгресу Нью-Йорка.

Проте, в результаті, Даян програла кандидату від Демократичної партії.

Даян Ніл (фото: Вікіпедія)