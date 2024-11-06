За кем Пенсильвания? Кто побеждает в штате, который может решить судьбу выборов в США
В четырех так называемых "шатких штатах" уже закончилось голосование за президента США и начался подсчет голосов. Один из них - Пенсильвания, от которой может зависеть судьба выборов.
РБК-Украина рассказывает, кто лидирует в Пенсильвании и других "шатких" штатах.
По состоянию на данный момент в Пенсильвании посчитано 5% голосов. И хотя американские СМИ не спешат отдавать победу ни одному из кандидатов, по предварительным результатам, с большим отрывом лидирует Камала Харрис - 75%. Дональда Трампа, предварительно, поддерживает около 25% избирателей Пенсильвании.
Победа в Пенсильвании принесет кандидату 19 выборщиков (для победы нужно 270) - это самое большое количество выборщиков среди "шатких" штатов. Трамп, выступая по радио, уже успел заявить, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентское кресло.
Обновлено. По состоянию на 4:45 в Пенсильвании подсчитали 32% голосов. Так, поддержка Харрис сократилась до 51,9%, а у Трампа наоборот выросла до 47,3%.
Какая ситуация в других "шатких" штатах
Кроме Пенсильвании, голосование завершилось в Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Там уже идет подсчет голосов.
В Северной Каролине, по результатам подсчета 4% голосов, лидирует Харрис. В Джорджии, где сосчитали 48%, побеждает Трамп. В Мичигане после подсчета 4% лидирует Харрис.
Пока победа не была присуждена ни одному из кандидатов ни в одном из этих "шатких" штатов. Поскольку посчитано еще мало голосов, то впоследствии результат голосования в этих штатах может измениться.
Напомним, результаты национального экзит-пола Edison Research показали, что 48% американцев поддерживают Харрис, и лишь 44% - Трампа.
Кроме того, экзит-поллы прогнозируют победу Харрис в большинстве "шатких" штатов.
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