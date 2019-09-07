7 вересня: яке свято і що заборонено робити в цей день

7 вересня - свято Тита Листопада (Фото: колаж РБК-Україна)

Тит Листопад 7 вересня закривав грибний сезон, тому їх збирали якомога більше. Існували особливі заборони в цей день, які боялися порушити

Яке сьогодні свято. 7 вересня християни вшановують пам'ять святого Тита, апостола від 70-ти, який хоча і був раніше язичником, прийняв хрещення від апостола Павла і став його найближчим учнем. У народі цей день називають Тит Листопад, а ще Гриборост або Замолотки, і присвячували збору грибів у лісі. В той же час вважалося, що процес може пройти не завжди гладко і захоплююче.

У наших пращурів існувала приказка, що "Святий Тит останній гриб ростить", тому 7 вересня вважалося "закриттям сезону".

7 вересня відзначають день святого апостола Тита (Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua)

За традицією, люди вставали дуже рано, щоб зібрати в лісі якомога більше грибів. При цьому вірили, що на Тита Листопадника в хащах можна зустріти міфічних істот, які уособлювали сили природи та духів лісу.

У народі вважали, що зустріч з деякими могла добре попсувати нерви - якщо Боровички захочуть поводити маленьких дітей лісом через крики і пустощі на "тихому полюванні". Якщо ж вести себе тихо і обережно, то Боровички покажуть найкращі грибні місця та найлегший шлях додому.

Пращури вірили, що в лісі можна зустріти Боровичків (Зображення: Klaher Baklaher, з відкритих джерел)

Але головний у цих створінь був дух бор Боровик - величезний напівведмідь-напівчоловік, який за неповажне ставлення до грибів та інших "дарунків лісу" міг завести людину в непрохідні хащі або болота.

В той же час міг виконати деякі бажання і зцілити хвороби, але натомість вимагав жертву - кота.

Але за бажанням нібито можна було домогтися здійснення заповітного бажання і іншим способом у цей день.

7 вересня в день Тита Листопада збирали гриби в лісі та готували з них смачні страви (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Для цього на Тита Листопада на світанку треба було покласти в баночку або іншу ємність чайний гриб та нашептати на нього свою мрію. Вірили, що тоді бажання неодмінно збудеться.

7 вересня вважали сприятливим днем для значних покупок і далеких поїздок. У той же час в жодному разі не можна було займатися будівництвом - в іншому випадку підвищувалися ризики травмування, а сама споруда могла незабаром впасти.

Прикмети і приказки на день Тита Листопадника:

Рясний врожай грибів на Тита обіцяв затяжну зиму;

Якщо намолоти багато зерна, то можна закликати сувору зиму;

Якщо перелітні птахи сідають на землю, значить буде ясна і тепла погода, але якщо на дахи будинків - треба готуватися до негоди.

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