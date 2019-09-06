Ідеальна погода буде не скрізь: яким областям не пощастить на вихідних

Погода в Україні (Ілюстративне фото:GettyImages)

Погода на вихідних засмутить жителів кількох областей дощами

Погода в Україні в суботу і неділю, 7 і 8 вересня, очікується сприятлива майже у всіх областях країни. Проте жителі деяких регіонів не зможуть порадіти яскравому сонцю і комфортній теплій температурі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що на найближчих вихідних в Україні очікується ідеальна погода, буде багато сонця і досить висока температура повітря. Однак у кількох областях пройдуть дощі і буде прохолодно.

"На вихідних, 7-8 вересня, в Україні – ідеальна погода. Ну, майже. На вихідних буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар, неймовірних пейзажів і тільки в неділю на Заході атмосферний фронт обумовить дощі і зниження температури повітря", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Температура повітря в більшості регіонів буде високою, майже літньою, прохолодно буде тільки в західних областях.

"Всього в Україні передбачається +23 +29 градусів, а в неділю на пару градусів ще вище (крім західних областей, де похолодає до +19 +23 градусів)", - додала Діденко.

У Києві на вихідних очікується комфортна і тепла погода, без опадів.

"У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, в денні години передбачається +24 +27 градусів", - написала синоптик і порекомендувала використовувати прекрасну погоду для відпочинку і споглядання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики засмутили українців прогнозом погоди на осінь і спрогнозували сніг в Україні в листопаді.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, де в Україні в найближчі дні істотно потеплішає і навіть стане спекотно.