Гроші зваляться з неба: астролог назвав головних везунчиків жовтня

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

На які знаки Зодіаку чекає неймовірний фінансовий успіх у середині осені - в гороскопі від Павла Глоби

Фінансовий гороскоп 2019 підкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв казково пощастить у жовтні. Відомий астролог Павло Глоба склав сприятливий астропрогноз на середину осені для представників трьох знаків Зодіаку.

Водолій

У жовтні 2019 її величність Фортуна повернеться до Водоліїв обличчям і дозволить скинути всі проблеми, від яких довгий час страждали представники цього знака. Борги, кредити, іпотеки - до середини осені можуть канути в минуле, потрібно лише побажати.

Астролог прогнозує, що у Водоліїв все відбудеться ніби за помахом чарівної палички. Вони відразу зможуть усвідомити, що можливість збільшити свій щомісячний прибуток прямо у них перед носом. Експерт радить не упускати шанс і сміливо брати бика за роги.

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Риби

Властива Рибам прагматичність стане в нагоді їм цієї осені. Їм вистачить здорового глузду, щоб не вплутуватися в завідомо неприбуткові проекти, укладати невигідні угоди або ж зав'язувати стосунки з людьми, які можуть тягнути їх вниз.

Рибам світять нові джерела заробітку та робота, яка буде приносити не тільки стабільний прибуток, але і стане постійним джерелом натхнення.

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Лев

У представників цього знака несподівано можуть спливти старі борги, але вони знайдуть спосіб з ними впоратися. Леви зможуть здобути фінансову незалежність, крім того, цілком можливо, що саме в жовтні їм звалиться на голову велика спадщина. Саме вони можуть увійти в число щасливчиків, які перемагають у лотереях, витягнуть той єдиний квиток і назавжди забудуть вислів "немає грошей".

Для Лева жовтень - час кардинальних змін і незліченних багатств, які астролог настійно рекомендує не упустити з виду.

Раніше Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку доля приготувала серйозні труднощі в стосунках з коханими. Представники цих знаків можуть незабаром зіткнутися зі зрадою

Також астролог назвав знаки Зодіаку, яких у вересні можуть очікувати безгрошів'я і депресія. Експерт порадив не впадати у відчай і з гідністю пережити складний період.