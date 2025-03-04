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7 основных витаминов, которые необходимы для стабильной работы щитовидной железы

Вторник 04 марта 2025 11:30
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7 основных витаминов, которые необходимы для стабильной работы щитовидной железы Какие витамины необходимы для стабильной работы щитовидной железы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Щитовидная железа играет ключевую роль в регулировании метаболизма и гормональном балансе организма. Чтобы поддерживать ее здоровье, важно потреблять определенные продукты, чтобы обеспечить надлежащую поставку витаминами и микроэлементами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Какие витамины полезны для щитовидной железы

Для надлежащей работы щитовидной железы, необходимы следующие 7 витаминов:

  • Йод - это основной элемент для синтеза гормонов трийодтиронина и тироксина. Он есть в таких продуктах: морская рыба, водоросли, поваренная йодированная соль
  • Селен - участвует в преобразовании тироксина в трийодтиронин и также защищает от окислительного стресса. Есть в таких продуктах: говядина, яйца, печень и бразильский орех
  • Цинк - необходим для выработки тиреотропного гормона и конверсии Т4 в Т3. Содержится в тыквенных семечках, говядине и бобовых
  • Железо - имеет в своем составе важный фермент, который участвует в синтезе тиреоидных гормонов. Это печень, шпинат, бобовые, говядина
  • Витамин D - способствует иммунной регуляции и снижает риск аутоиммунных процессов. Это солнечное облучение, желток яйца и жирная рыба
  • Витамины группы B - поддерживают энергетический обмен и работу нервной системы. Это молочные продукты, яйца и злаки
  • Витамин А - поддерживает синтез тиреоидных гормонов и чувствительность рецепторов к трийодтиронину. Это тыква, печень, яичный желток и морковь.

Каких привычек придерживаться

Регулярные физические нагрузки

Умеренные физические упражнения помогают сохранять гормональный баланс и поддерживают общее здоровье организма, включая щитовидную железу.

Управление стрессом

Хронический стресс может влиять на работу щитовидной железы, поэтому важно находить способы для его уменьшения - медитация, йога, прогулки на свежем воздухе.

Избегание вредных привычек

Курение и злоупотребление алкоголем могут негативно влиять на щитовидную железу, поэтому их лучше избегать.

Регулярные медицинские осмотры

Проверка уровня гормонов щитовидной железы раз в год поможет вовремя выявить нарушения и предотвратить серьезные проблемы.

Прием добавок, если есть дефицит, после консультации с врачом может помочь поддерживать здоровье щитовидной железы.

В общем, правильный образ жизни, сбалансированное питание и внимание к здоровью могут помочь избежать многих проблем со щитовидной железой.

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