В каком возрасте могут появиться узлы щитовидной железы и нужно ли паниковать

Узлы щитовидной железы не всегда являются поводом для паники. Врач рассказала, в каком возрасте они могут возникать и при каких обстоятельствах.

Что это такое и почему появляются

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, узлы щитовидной железы - это плотные или заполненные жидкостью образования, которые возникают в тканях железы. Они достаточно распространены, и их обнаруживают у 30-50% людей при ультразвуковом исследовании, особенно после 40 лет.

В частности, они могут возникать в следующих случаях:

йододефиците - недостаточное потребление йода приводит к изменениям в щитовидной железе

наследственность - генетическая предрасположенность, которая может повысить риск их появления

воспаление или травмы - инфекции или механические повреждения железы

гормональные изменения - в частности, во время беременности или менопаузы

доброкачественные опухоли - аденомы или кисты

Нужно ли бояться

Узлы щитовидной железы не стоит бояться, ведь большинство никогда не вызывают симптомов и не требуют лечения, только наблюдение.

Только около 5-10% узлов могут иметь онкологический характер. Впрочем важно обследоваться и консультироваться с врачом.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если произошло быстрое увеличение узла, возникла боль в шее или затрудненное глотание, изменился голос и появилось ощущение давления в области шеи.

Как их вовремя заметить

Большинство узлов щитовидной железы не вызывают симптомов. Часто узелки обнаруживают случайно во время обычного осмотра у врача во время ультразвукового обследования щитовидной железы.

Иногда пациенты могут обнаружить узелки самостоятельно. Перед зеркалом, застегивая воротник или надевая ожерелье, можно заметить уплотнение на шее. Если узелок достаточно большой, он может сдавливать трахею или пищевод, что вызывает затруднение дыхания, глотания или может вызвать ощущение "щекотания в горле".

Для профилактики развития узелков щитовидной железы можно использовать в ежедневном рационе йодированную соль. Людям из групп риска (беременным и женщинам во время грудного вскармливания) следует дополнительно принимать йод в дозировке 200-250 мкг или другом, в соответствии с рекомендациями врача.