Еда для щитовидки: 13 продуктов, которые помогут избежать гормональных сбоев
Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, нужно включить в рацион полезные продукты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.
Как понять, что есть проблемы со щитовидкой
Изменение веса
Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - наоборот, к лишним килограммам. В таком случае, диеты или тренировки не помогут вернуться в форму, но это удастся после лечения.
Температура
Даже у некоторых здоровых людей устоявшаяся температура тела может быть выше или ниже 36,6°. Однако если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.
Дискомфорт в области шеи
Если вам тяжело дышать, появился отек и чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах, это могут быть последствия увеличения щитовидной железы.
Сухость кожи
Это может являться дополнительным симптомом для диагностирования болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.
Боль в мышцах
Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за чего могут появляться судороги, боли в мышцах и онемение конечностей.
Какие продукты полезны для щитовидной железы
Эндокринолог Олеся Пидмурняк назвала главные продукты для улучшения работы щитовидной железы:
- грецкие орехи
- черника
- хурма
- коричневый рис
- шпинат
- треска
- мед
- морская капуста
- черный шоколад
- авокадо
- креветки
- чечевица
- лосось
Принятие питательной диеты для щитовидной железы не только поддерживает самочувствие, но помогает пищеварительной системе функционировать бесперебойно.
Сократите потребление плохих жиров и простых углеводов. Некоторые пищевые жиры способствуют болезням сердца и некоторым формам рака. Уменьшите количество насыщенных жиров, которые поступают преимущественно из продуктов животного происхождения, таких как мясо и творог.
Выбирайте жиры, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. К ним относятся мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры из растительных масел, а также омега-3 жира, содержащиеся в некоторых видах рыбы.
Особенно внимательными следует быть женщинам, у которых проблемы с гормонами возникают чаще, чем у мужчин.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Harvard Health.
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