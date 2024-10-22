Еда для щитовидки: 13 продуктов, которые помогут избежать гормональных сбоев

Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, нужно включить в рацион полезные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.

Как понять, что есть проблемы со щитовидкой

Изменение веса

Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - наоборот, к лишним килограммам. В таком случае, диеты или тренировки не помогут вернуться в форму, но это удастся после лечения.

Температура

Даже у некоторых здоровых людей устоявшаяся температура тела может быть выше или ниже 36,6°. Однако если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.

Дискомфорт в области шеи

Если вам тяжело дышать, появился отек и чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах, это могут быть последствия увеличения щитовидной железы.

Сухость кожи

Это может являться дополнительным симптомом для диагностирования болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.

Боль в мышцах

Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за чего могут появляться судороги, боли в мышцах и онемение конечностей.

Какие продукты полезны для щитовидной железы

Эндокринолог Олеся Пидмурняк назвала главные продукты для улучшения работы щитовидной железы:

грецкие орехи

черника

хурма

коричневый рис

шпинат

треска

мед

морская капуста

черный шоколад

авокадо

креветки

чечевица

лосось

Принятие питательной диеты для щитовидной железы не только поддерживает самочувствие, но помогает пищеварительной системе функционировать бесперебойно.

Сократите потребление плохих жиров и простых углеводов. Некоторые пищевые жиры способствуют болезням сердца и некоторым формам рака. Уменьшите количество насыщенных жиров, которые поступают преимущественно из продуктов животного происхождения, таких как мясо и творог.

Выбирайте жиры, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. К ним относятся мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры из растительных масел, а также омега-3 жира, содержащиеся в некоторых видах рыбы.

Особенно внимательными следует быть женщинам, у которых проблемы с гормонами возникают чаще, чем у мужчин.