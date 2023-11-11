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"Нет, это не коалы". Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существ

Суббота 11 ноября 2023 08:00
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"Нет, это не коалы". Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существ Невероятное создание, обитающее рядом (фото: instagram.com/soilanimals)
Автор: Ирина Костенко

Задумывались ли вы когда-нибудь, что окружающий мир буквально "прячет" от нас десятки уникальных существ? Практически невидимых человеческому глазу почвенных животных можно увидеть на фотографиях, сделанных с помощью макросъемки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что происходит с почвой Земли и показывает ее таинственных обитателей, невидимых невооруженному глазу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: CNN Travel, PNAS, Chaos of Delight, Food and Agriculture Organization (FAO) UN, Instagram.

Мир почвенных существ

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в ведущем американском научном журнале PNAS, более половины всех видов существ на Земле живут в почве.

56-летний фотограф из Великобритании Энди Мюррей специализируется именно на наблюдении за микроскопическими грунтовыми животными. Он делает свои уникальные фотографии с помощью макросъемки и цифровой камеры.

Murray estimates he has discovered around 30 new species через his photography.

Такая работа - невероятно интересная (фото: Andy Murray)

Кроме того, мужчина работает внештатным редактором, музыкантом и шеф-поваром.

По его словам, мир крошечных почвенных созданий такой же увлекательный, как и мир больших животных, привычных для каждого из нас.

"Они живут в этом крохотном мире... Он работает как наш мир, только в очень маленьком масштабе... Если вы наблюдаете за этим довольно долго, вы можете увидеть то же самое: охотников и жертв, пасущихся животных... Вы увидите странное и забавное взаимодействие", - рассказывает Мюррей.

Sminthurides species

Эти существа просто невероятны (фото: The Chaos of Delight)

Он отмечает, что, несмотря на богатство жизни, существа, живущие в почве под нашими ногами, относительно неизвестны. Поэтому фотограф стремится раскрыть "тайны" почвенного царства посредством своих работ. Рассказать о них людям и оградить от уничтожения.

За время работы мужчина, по собственным оценкам, открыл около 30 новых видов существ. Его фотографии используются в научных отчетах и других исследовательских работах.

Кроме того, фотохудожник создал сайт The Chaos of Delight, где публикует результаты своей работы.

Allacma fusca

Без макросъемки увидеть такое существо практически невозможно (фото: The Chaos of Delight)

Уникальные фотографии крошечных созданий

По словам фотомастера, мир обитающих в почве существ невероятно разнообразен. Здесь можно увидеть забавные, чудаковатые и даже страшные "лица".

Кое-кто может быть даже немного похожим на больших животных, хорошо известным каждому ребенку, не говоря о взрослых.

Novokatianna виды juvenile с eversible tube, Thames, NZ March 2016

Dicyrtomina минута, overturned, showing furca. Каждый конец фордированного 'сварки' tail has paddle-like mucro that connects to the surface when jumping.

Adelphoderia species, Westbury, Tasmania, Australia September 2014

Sminthurides malmgreni, Compton Dundon, Somerset UK, February 2020

Nematode Somerset

&quot;Нет, это не коалы&quot;. Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существ

Nictation in juvenile nematodes, questing for a host. Somerset, UK

Nematode от россландии, Портленд-Эйст, Южный Devon, UK Aug 2016.

&quot;Нет, это не коалы&quot;. Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существ

Argonemertes sp cf. A. australiensis. East Portlemouth S. Devon Oct 2016

Turning.

Argonemertes sp. (2) Slapton marsh, S Devon Sept 2016

Argonemertes australiensis egg case with immature A. australiensis в передней, Tasmania May 2016

Mesocypris species with juvenile Novokatian species of Collembola, Punakaiki, NZ April 2016

Genus Austropurcellia, family Pettalidae, от под лог, Куранда, Н. Queensland, Australia

Under a log, Франц Йозеф, Новый Zealand March 2016Juvenile Cyphophthalmi species из Пунакаики, Новый Zealand&quot;Нет, это не коалы&quot;. Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существForcipomyia larva, МексикаCyphophthalmus duricorius от Golovec (Park), Ливблана, Словения, Апрель 2017Forcipomyia larva, Мексика2016-03-25-20.36.08 ZS retouched (1).jpegКонтикия Андерсони под замок, Портленд-Леоне, Devon UK Sept 2016Regenerating bush, Тайура, Новый Zealand Feb 2016Micro snail, Копер, Slovenia April 2017Micro snail from the wet tropics, Northern Queensland, AustraliaMicro snail, Копер, Slovenia April 2017Merdigera obscura micro snail, East Prawle, S Devon UK Sept 2016

Acanthinula aculeata, micro snail, UK

Bourletiella arvalis

Катианские виды, Тасмания

Unknown

Temeritas speciesTemeritas speciesTemeritas speciesНовокатиянские виды, Новый ZealandНовокатиянские видыPseudachorutes speciesTomoceridaeLepidocyrtus speciesHolacanthella paucispinosaHolacanthella paucispinosaAcanthanura species, ТасманияWolmersleymeria bicornisMegalanura tasmaniaeposs. Lepidosira speciesUnknown speciesNeelides speciesPygmarrhopolites pygmaeusDicyrtomina novaezealandiae

Isotomurus plumosus and Sminthurides aquaticus juveniles

Onychiurid

Sminthurides aquaticus

Lepidocyrtus paradoxus

неанурина

Paronellinae

Acanthomurus species

Все эти существа живут рядом с нами, но остаются невидимыми (фото: The Chaos of Delight)

Угроза исчезновения

В настоящее время существует опасность того, что некоторые из почвенных животных могут исчезнуть с лица Земли еще до того, как человечество о них узнает. На фоне интенсивного использования земель в сельском хозяйстве и масштабной вырубки лесов почти треть грунтов нашей планеты подверглись эрозии.

Cradle Mountain, Tasmania и billions of springtails.

Беречь природу нужно каждому из нас (фото: The Chaos of Delight)

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), к 2050 году этот показатель может достигнуть шокирующих 90%.

По словам эколога из Швейцарского федерального научно-исследовательского института лесных, снежных и ландшафтных исследований Марка Энтони, уничтожение почвенных микроорганизмов приведет к "волновому" эффекту, ведь крошечные существа играют огромную роль в формировании "качественного" грунта планеты и жизни больших существ, которые ими питаются.

Pseudachorutes species

Каждое существо на Земле - важно (фото: The Chaos of Delight)

Ученые отмечают, что почва является домом для около 59% видов живых существ на Земле - от микробов до млекопитающих.

Именно поэтому работа Мюррея удивительно важна - она помогает иллюстрировать величественное биоразнообразие почвы и знакомит людей с крохотными "соседями".

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 самых жестоких экспериментах над животными.

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