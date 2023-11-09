Ежики нуждаются в помощи. Как мы можем спасти их от холодной смерти: советы эксперта

А вы знали, что ежи нормально сосуществуют с котами и любят лакомиться их кормом? Кроме того, эти животные могут перезимовать на вашем балконе и подарить уникальный опыт ухода за колючим любимцем.

РБК-Украина (проект Styler) пообщалось с писателем и основателем Первой частной ежарни Кириллом Талером (Вадимом Народицким) и рассказывает, что украинцам нужно знать о ежах, их образе жизни, питании, зимовке и жизни в домашних условиях.

Чем полезны ежи

Ежи, несмотря на распространенное в народе мнение, на самом деле не являются вредителями сада или огорода. Напротив. Ежей можно назвать "санитарами" огорода, поскольку они охотятся и уничтожают вредных для растений насекомых, личинок, улиток, грызунов и т.п.

Если вы встретили ежика на собственном приусадебном участке, не пугайте его и не "бросайтесь с топором". Ведь эти животные очень полезны для нашей природы.

Они ведут потайной, ночной образ жизни и обычно не любят привлекать к себе излишнего внимания.

Что угрожает животным зимой

В течение года у ежей есть, как правило, два помета:

весенний (еженыши появляются в конце мая - начале июня)

осенний (еженыши появляются в конце августа - начале сентября)

Именно ежики из второго помета чаще всего попадают в передрягу с наступлением холодов. Некоторые из них за несколько месяцев физически не успевают отъесться - набрать достаточный вес (а значит и необходимый жировой запас) для полноценной зимовки.

Маленькие ежики - очень хрупкие (фото: архив ППЇ)

Минимальный вес, при котором ежи могут безопасно гибернировать (впадать в спячку) - 700 граммов. Если же на холоде и морозе оказываются молодые особи весом 300-400 граммов, они фактически "засыпают насмерть".

Как зимуют ежи в дикой природе

К зиме ежи готовятся заранее. Основные факторы, позволяющие им безопасно пережить холода:

накопление достаточного количества жира

смена "волосяного покрова" на более густой и жесткий (линька)

хорошо подобранное место для спячки

Для спячки ежи ищут подходящее место - защищенное со всех сторон жилье (желательно - глубокое). Это могут быть естественные углубления, ниши под корягами или пнями, старые норы других животных. Выбрав необходимую локацию, ежи ее утепляют сухими листьями, мхом или другими природными материалами. При этом "толщина" гнезда может быть от 20 сантиметров до одного метра.

Когда еж впадает в спячку, температура его тела значительно снижается, количество сердечных сокращений - уменьшается.

Как спасти "застывшее" животное

Если вы нашли на улице "застывшего" (вялого) и ослабленного ежика, его необходимо немедленно спасать. Прежде всего нужно забрать его в тепло (желательно - домой) и отогреть.

Чтобы безопасно забрать животное, его можно осторожно завернуть в какую-нибудь ткань, а дома подготовить для него любую удобную картонную коробку.

По словам основателя Первой частной ежарни (ППЇ) Кирилла Талера, под коробку лучше всего подложить электрическую грелку, а внутрь - ветошь (различные тряпочки) или сено. Если же грелки под рукой нет, наберите в несколько пластиковых бутылок теплой воды и положите в коробку с обеих сторон от ежа.

Сразу предлагать животному еду не стоит. Кормить холодных ежей нельзя, поскольку у них в это время приостановлена работа желудочно-кишечного тракта. "Запускать" желудок следует тогда, когда еж полноценно отогреется.

Счастливые и не испуганные ежики позволяют себя фотографировать (фото: архив ППЇ)

Тогда ему можно предложить вкусный и питательный перекус - мягкий кошачий паштет. Если животное слишком слабо для того, чтобы есть самостоятельно, паштет можно развести с водой в пропорции 1:1 и осторожно накормить ежика из шприца (без иглы!).

После спасения ежа обязательно нужно показать ветеринару. Осенние ежи, по словам эксперта, часто более проблемные, чем весенние (могут иметь простуду или даже воспаление легких). Кроме того, ветеринар поможет уничтожить имеющихся у ежа паразитов.

Что делать с ежом дальше

После всех вышеупомянутых "манипуляций" у вас наверняка возникнет вопрос - что делать со спасенным ежом дальше. В идеале - оставить его у себя на зиму. Это не так сложно, как может показаться, на первый взгляд.

Для полноценной жизни в квартире ежику нужен будет вольер (клетка), поскольку картонную коробку он рано или поздно может прогрызть в поисках приключений.

Когда еж здоров и откормится до необходимых 700-800 граммов, ему можно будет сделать уютное "гнездо" (плотно проложить коробку сеном, подложить под нее деревянный настил или кусок каремата) и вынести на балкон (при температуре 5 градусов по Цельсию и ниже), чтобы он впал в заслуженную спячку.

Рядом с ним следует оставить небольшое количество воды и, например, сухого кошачьего корма (ежи могут периодически просыпаться, однако спать должны на голодный желудок).

В то же время, очень важно ежедневно следить за погодой. Если температура падает ниже 10-11 градусов мороза, ежа нужно немедленно забирать с балкона, чтобы он не замерз насмерть.

При этом его нельзя сразу класть на грелку и отогревать. Для нормального пробуждения ему нужна комнатная температура.

Отпускать ежа на свободу нужно весной, когда появляются насекомые. В зависимости от погоды зимой это может быть середина марта или начало апреля.

Отпускать на свободу животное можно, если оно здоровое и откормленное (фото: архив ППЇ)

Тонкости домашнего содержания

В течение первых 10 дней после "знакомства" с ежом эксперт советует придерживаться так называемого "карантина" - поменьше контактировать с животным (не подставляться под мордочку животного, чтобы оно не укусило), чтобы исключить наличие бешенства и преодолеть страх, имеющийся у некоторых людей касательно этого вопроса.

После этого ежу следует еще раз прогнать паразитов и спокойно с ним общаться.

Животное можно держать в вольере, или выпускать на "свободный выгул" (предварительно проверив помещение и надежно перекрыв все узкие лазы, куда он может залезть).

"Единственное что нужно понимать, что еж - дикое животное. Не домашнее животное, не игрушка. Да, бывают очень ласковые ежи, очень нежные, любящие людей, любящие общение, но это бывает не часто... К этому надо быть готовым", - подчеркнул Кирилл Талер.

Он отметил также, что закладывать ежа в спячку - не обязательно (хотя для него это очень полезно). Если вы сильно хотите провести с ним больше времени, подберите вольер достаточно большой для того, чтобы еж мог в нем свободно двигаться и ходить (например, 50 на 100 сантиметров). Сидеть животному без движения - не полезно.

Настоящие друзья делятся даже домом (фото: архив ППЇ)

"Бывают случаи, когда еж настолько уже становится домашним, что его просто становится страшно выпускать (на волю, - Ред.)... В таком случае люди самых нежных ежей даже оставляют дома в качестве постоянного домашнего питомца", - добавил эксперт.

Важно, что ежи, несмотря на домашний режим, остаются ночными существами. Они гуляют ночью и засыпают под утро. Поэтому лучшее время для общения с этими животными - вечер, когда вы еще не ложитесь, а еж уже проснулся.

Чем кормить ежей в домашних условиях

В целом ежи всеядны. В домашних условиях они часто предпочитают кошачий корм (сухой и мокрый) и мясной рацион. Главное, чтобы мясо было не жирное.

Любят они лакомиться свежей (или немного приваренной) курицей, куриными сердечками (без жирных кусочков), печенью.

Предлагать ежу можно куриные яйца (как приваренные, так и сырые). Эти животные едят даже скорлупу, поэтому сырое яйцо можно вымыть, надбить и давать в таком виде.

Из фруктов зимой ежи предпочитают сладкие и питательные бананы (хотя летом обожают шелковицу).

Важно давать ежу что-нибудь твердое, в частности насекомых. Наиболее распространенный вариант - зофобасы (личинки жуков из семейства чернотелки). Жесткий хитин полезен для игл ежа, а также "чистит" ему зубы.

Зофобасы являются вкусняшками для большинства ежей (фото: архив ППЇ)

Если же он категорически отказывается есть зофобасов, обязательно нужно давать сухой кошачий корм, чтобы не возникало проблем с зубами (самое распространенное заболевание у ежей связано именно с зубами).

В целом же ежи, по словам эксперта, гурманы. У каждого - свои вкусовые предпочтения. Поэтому нужно иметь широкий выбор пищи, чтобы угодить этому животному.

Как найти приют для ежа

В случае, когда оставить спасенного ежа у себя дома никак не получается, нужно найти людей, которые согласятся на это.

В Украине ежей могут принимать приюты, которые занимаются опекой диких (хищных) животных или птиц, или же немногочисленные частные лица (найти их легче всего в интернете).

Например, в Киевской области можно обратиться в Центр спасения диких животных Натальи Поповой. Помочь советом и рекомендациями всегда сможет Первая частная ежарня и ее основатель.