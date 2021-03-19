7 років окупації Криму: в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності

В окупованому Сімферополі цукор і рослинну олію відпускають в магазинах не більш ніж за три кг/шт на руки. Фото оголошення було зроблено у святковий для невизнаної влади день – 7 років з моменту окупації Криму. Користувачі винесли припущення стосовно дивного оголошення біля входу в один з супермаркетів.

"Шановні покупці, товари соціально значущої групи (цукор-пісок, олія рослинна) відпускаються в обмеженій кількості - 3 кг/шт руки", - йдеться в оголошенні.

В Криму показали дефіцит товарів першої необхідності (фото: twitter.com/KrimRt)

"Сімферополь. І вас зі святом)", - підписала пост блогер.

У коментарях користувачі стали припускати, чому супермаркет вирішив вивісити таке оголошення. Серед основних версій – зміна в графіках поставок продуктів в Крим, а також боротьба з перекупниками.

Реакція користувачів мережі (скріншот: twitter.com/KrimRt)

16 березня 2021 року пішов восьмий рік, як Росія незаконно окупувала Кримський півострів. У цей день 7 років тому на території Криму і Севастополя пройшов незаконний референдум про статус півострова, за результатами якого Росія "включила" Крим у свій склад, тобто анексувала. Свято, про яке йдеться вище, приурочене до приєднання Криму до Росії.