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7 років окупації Криму: в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності

Новость на русском → Крим, П'ятниця 19 березня 2021 12:15
7 років окупації Криму: в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності У Криму показали дефіцит товарів першої необхідності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В окупованому Сімферополі цукор і рослинну олію відпускають в магазинах не більш ніж за три кг/шт на руки. Фото оголошення було зроблено у святковий для невизнаної влади день – 7 років з моменту окупації Криму. Користувачі винесли припущення стосовно дивного оголошення біля входу в один з супермаркетів.

Відповідне фото у своєму Twitter опублікував кримський блогер RoksolanaToday&КрымUA.

"Шановні покупці, товари соціально значущої групи (цукор-пісок, олія рослинна) відпускаються в обмеженій кількості - 3 кг/шт руки", - йдеться в оголошенні.

7 років окупації Криму: в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності

В Криму показали дефіцит товарів першої необхідності (фото: twitter.com/KrimRt)

"Сімферополь. І вас зі святом)", - підписала пост блогер.

У коментарях користувачі стали припускати, чому супермаркет вирішив вивісити таке оголошення. Серед основних версій – зміна в графіках поставок продуктів в Крим, а також боротьба з перекупниками.

7 років окупації Криму: в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності

Реакція користувачів мережі (скріншот: twitter.com/KrimRt)

16 березня 2021 року пішов восьмий рік, як Росія незаконно окупувала Кримський півострів. У цей день 7 років тому на території Криму і Севастополя пройшов незаконний референдум про статус півострова, за результатами якого Росія "включила" Крим у свій склад, тобто анексувала. Свято, про яке йдеться вище, приурочене до приєднання Криму до Росії.

Нагадаємо, що раніше YouTube заблокував телеканал російських окупантів в Криму.

Також ми писали про ще одну загрозу для Кримського мосту.

До цього ми повідомляли, що окупанти в Криму вирішили знищити одне з історичних місць Ялти.

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