7 лет оккупации Крыма: в сети показали дефицит товаров первой необходимости

В оккупированном Симферополе сахар и растительное масло отпускают в магазинах не более, чем по три кг/шт на руки. Фото объявления было сделано в праздничный для непризнанных властей день – 7 лет с момента оккупации Крыма. Пользователи вынесли предположения касаемо странного объявления у входа в один из супермаркетов.

"Уважаемые покупатели, товары социально значимой группы (сахар-песок, масло растительное) отпускаются в ограниченном количестве - 3 кг/шт в руки", - говорится в объявлении.

В Крыму показали дефицит товаров первой необходимости (фото: twitter.com/KrimRt)

"Симферополь. И вас с праздничком)", - подписала пост блогер.

В комментариях пользователи стали предполагать, почему супермаркет решил вывесить такое объявление. Среди основных версий – изменение в графиках поставок продуктов в Крым, а также борьба с перекупщиками.

Реакция пользователей сети (скриншот: twitter.com/KrimRt)

16 марта 2021 года пошел восьмой год, как Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров. В этот день 7 лет назад на территории Крыма и Севастополя прошел незаконный референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия "включила" Крым в свой состав, то есть аннексировала. Праздник, о котором говорится выше, приурочен к присоединению Крыма к России.