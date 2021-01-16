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Від Кримського моста не залишиться й сліду: вчений назвав причину

Крим, Субота 16 січня 2021 20:12
Від Кримського моста не залишиться й сліду: вчений назвав причину
Кримський міст (фото: Rosavtodor.ru)
Автор: Анна Кисельова

Міст через Керченську протоку, зведений окупантами, може бути зруйнований в результаті підземних поштовхів. Річ у тому, що під Кримським мостом проходить межа розділу двох тектонічних плит. Яку загрозу можуть представляти землетруси в цьому регіоні, пояснив учений, заступник директора Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

Як повідомляє "Крим.Реалії", вчений уточнює, що розташування межі двох тектонічних плит знаходиться прямо під Керченським мостом, що суттєво збільшує шанси його руйнування внаслідок зсуву плит. І на тлі підземних поштовхів міст, який звели російські окупанти через Керченську протоку, може зруйнуватися.

"Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію у випадку землетрусів в місцях житлових будинків та інших об'єктів, включаючи міст, який з'єднує Крим і Росію. Прямо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватися або повертатися одна відносно одної. При цьому виникають досить сильні землетруси. Підземні поштовхи, які були в Анапі, як раз показують активні структури, на яких теж можуть виникати досить сильні землетруси", – підкреслив Олександр Кендзера у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що в ніч з 11 на 12 січня у Ялті відбулися підземні поштовхи магнітудою до трьох балів. Інформація про це розміщена на сайті Кримського федерального університету ім. Вернадського.

До цього в грудні 2020 року стався землетрус, який призвів до пошкодження чавунних водоводів до Керчі.

Нагадаємо, сьогодні російський суд оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Трьох кримських татар незаконно засудили до 13, 16 і 18 років позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, на рішення російського суду вже відреагували в МЗС України. Відомство попросило міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію.

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