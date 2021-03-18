YouTube заблокував телеканал російських окупантів в Криму
Напередодні сьомої річниці окупації Криму відеохостинг YouTube заблокував акаунт телеканалу "Вести Крым". Зокрема, заблоковано можливість проведення прямих ефірів та публікації нових відео.
Про це йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії "Вести Крым".
Повідомляється, що YouTube заблокував телеканал строком на один тиждень, при цьому попередження буде діяти до 15 червня 2021 року. Причиною стала публікація на сайті "Вести Крым" від 21 квітня 2019 року під заголовком "От хто в шані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".
До цієї публікації прикріплена відеохроніка часів Другої світової війни, на якій нацисти в пошуках єврейського населення спалюють села і кидають гранати.
Нагадаємо, раніше YouTube обмежив доступ до пропагандистського фільму "Крим. Шлях на Батьківщину". Також на ньому є відмітка як образливий для певних аудиторій. Крім того, Instagram частково заблокував акаунт кримського телеканалу.
Кілька років тому в одному з вишів Дніпра стався скандал, коли курсантам демонстрували фільм "Крим. Шлях додому".