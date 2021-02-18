Окупанти знищують історичну садибу в серці Ялти: новий поворот у скандалі

У Криму жителі Ялти спостерігають за однією з найбільших афер в місті – знищенням культурної спадщини при наявності нібито експертної оцінки. Скандал розгорівся, коли окупанти позбавили статусу об'єкта культурної спадщини парк на території садиби баронів Міллер-Закомельских в самому центрі міста.

"Гучна історія про садибу в Ялті отримала продовження. Це катастрофа, товариші! Під шумок вороги Ялти й її жителів позбавили статусу об'єкта культурної спадщини парк на території садиби баронів Меллер-Закомельських в самому центрі на вул. Чехова, 26. Виявляється, що ще в жовтні якийсь експерт Хливнюк з Сімферополя підготував папірець, що він ознак ОКС не виявив. Може, він чимось залив свої експертні очі, що парк не зміг розгледіти, я не знаю. І ніхто з адміністрації міста навіть не сіпнувся", - розповідає суть стурбована жителька міста в соцмережі.

Продовження скандалу полягає в тому, що з позбавленням статусу культурної спадщини колись красивого парку в окупантів з'явилася можливість забудувати цю територію.

"Місяця не пройшло, як "несподівано" сплив проєкт варварської забудови садибної території та мекання (по-іншому це важко назвати) міськадміністрації з цього приводу. Все стрімко готувалося до зносу і забудови. Всі все знали та тримали жителів за повних ідіотів. Ось так вони до нас ставляться, на жаль. А зараз мер розповідає про якісь грунтові води. Ні, ні про яке почуття сорому мови там йти не може. За планом вони хочуть повністю стерти з лиця землі всі залишки старої Ялти. Не можна цього допустити. Як потім дітям в очі взагалі дивитися, як з цим жити?" – скаржиться Катерина Пєтухова.

Садиба баронів Меллер-Закомельських в Ялті (фото: twitter.com/ KrimRt)