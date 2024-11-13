5 упражнений йоги на стуле, которые нужно выполнять каждый день людям в 50 лет

Йога на стуле набирает популярность и становится настоящим трендом в спорте. Тренер назвала 5 упражнений, которые должны выполнять люди 50+ для улучшения здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Тамара Терагава рассказала, что от йоги на стуле можно получить улучшение подвижности, равновесия, силы, дыхания, лучшего сна и подъема настроения.

Это делает йогу еще более доступной для людей в возрасте 50 лет и старше, предлагая поддержку кресла.

Йога на кресле - это, по сути, более мягкая версия йоги, которая обеспечивает все удивительные преимущества практики.

"Сидячая кошка"

Сначала сядьте на стул, положив руки на бедра. Если нужно, то наклоните туловище вперед, чтобы ноги касались земли.

Сядьте прямо, держите позвоночник нейтральным и напрягите пресс. Вдохните, поднимите грудную клетку и потяните плечи вниз.

Делайте это упражнение от 3 до 5 циклов дыхания.

Упражнение "сидячая кошка" (фото: кадр с видео)

Повороты позвоночника

Сядьте на стул, поставив ноги на пол. Вдохните и вытяните обе руки прямо, делайте выдох и поверните туловище влево.

Положите правую руку на левое бедро, а другую руку на спинку стула.

Затем повторите с другой стороны.

Повороты позвоночником (фото: кадр с видео)

"Сидящий воин"

Сядьте на стул, широко расставив ноги. Поверните правую ногу наружу и согните правое колено. Вытяните руки параллельно полу, ладонями вниз. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.

Упражнение "сидячий воин" (фото: кадр с видео)

Марш на стуле

Сядьте ровно и напрягите пресс. Начните медленно маршировать ногами, поочередно приподнимая левую, а затем правую ногу к груди.

Делайте упражнение от 30 секунд до минуты. Сделайте небольшой перерыв и продолжайте выполнять три подхода.

Марш на стуле (фото: кадр с видео)

Боковая планка

Так же как и во время боковой планки на полу, но теперь положите локоть на стул и сделайте прямую линию тела от головы до ног. Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, прежде чем сменить сторону.

Боковая планка (фото: кадр с видео)