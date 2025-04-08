6 вечерних упражнений, которые расслабляют тело лучше, чем массаж

Преимущества вечернего растягивания
Несколько минут растяжки перед сном имеют огромные преимущества:
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Уменьшают боль в мышцах - упражнения расслабляют напряженные мышцы и улучшают кровообращение для более быстрого восстановления
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Улучшают гибкость и подвижность - помогают поддерживать здоровье суставов и диапазон движений
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Улучшается качество сна - глубокое дыхание с растяжками успокаивает нервную систему и способствует лучшему отдыху
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Снимают стресс и напряжение - помогает освободиться от напряжения, накопленного в результате повседневной деятельности и тренировок
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Предотвращает травмы - сохраняет мышцы эластичными и готовыми к движению
Выпад
Это упражнение нацелено на сгибание и разгибание бедра, квадрицепсы и нижнюю часть спины, помогая противодействовать скованности от сидения в течение всего дня или интенсивных тренировок.
Как выполнить упражнение:
- поставьте одну ногу на пол в положении выпада, а задней ступней обопритесь о диван или стену
- задняя голень должна быть как можно ближе к вертикали
- опустите бедра вперед, держа туловище вертикально
- удерживайте растяжку в течение 30-60 секунд, глубоко дыша
Упражнение "Выпады" (фото: eatthis.com)
Упражнение для снятия напряжения в спине
Это растяжение увеличивает подвижность подколенного сухожилия, голени и бедра, одновременно улучшая гибкость задней цепи. Упражнение прекрасно снимает напряжение в спине.
Чтобы выполнить, следуйте таким советам:
- начните из положения полуколена, одно колено на полу с противоположной ногой вперед
- выпрямите переднюю ногу и потяните пальцы на себя
- опуститесь на бедра, опустив грудь к вытянутой ноге
- задержитесь на 30-60 секунд, затем поменяйте сторону
Упражнение, которое помогает снять напряжение в спине (фото: eatthis.com)
Поза ребенка
Восстанавливающая растяжка, направленная на нижнюю часть спины, бедра, широкие мышцы и плечи, помогая снять стресс и напряжение. Поза ребенка отлично подходит для улучшения разгибания грудной клетки.
Выполняйте упражнение так:
- сядьте на пятки, широко расставив колени
- вытяните руки вперед, опустив грудь к полу
- задержитесь на 30-60 секунд, глубоко дыша.
Упражнение "Поза ребенка" (фото: eatthis.com)
Изгиб спиной
Прекрасно подходит для подвижности грудного отдела позвоночника и гибкости плеч. Стоит выполнять тем, кто поднимает тяжести или работает за столом.
Как сделать:
- начните стоять на четвереньках
- протяните одну руку под другую через пространство между рукой и ногой
- опустите плечо на землю
- задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону
Упражнение "Изгиб спиной" (фото: eatthis.com)
Поворот лежа
Снимает напряжение в нижней части спины, улучшает подвижность позвоночника и помогает снять стресс.
Как это сделать:
- лягте на спину и прижмите одно колено к груди
- осторожно проведите согнутым коленом по телу
- вытяните противоположную руку и посмотрите на нее
- задержитесь на 30-60 секунд, затем поменяйте сторону
Повороты туловищем лежа (фото: eatthis.com)