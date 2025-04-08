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6 вечерних упражнений, которые расслабляют тело лучше, чем массаж

Названы упражнения, которые помогут расслабить тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хотите лучше спать и просыпаться без боли в теле? Всего пять простых упражнений на растягивание тела вечером помогут снять напряжение и даже лучше расслабят, чем массаж.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Преимущества вечернего растягивания

Несколько минут растяжки перед сном имеют огромные преимущества:

  • Уменьшают боль в мышцах - упражнения расслабляют напряженные мышцы и улучшают кровообращение для более быстрого восстановления
  • Улучшают гибкость и подвижность - помогают поддерживать здоровье суставов и диапазон движений
  • Улучшается качество сна - глубокое дыхание с растяжками успокаивает нервную систему и способствует лучшему отдыху
  • Снимают стресс и напряжение - помогает освободиться от напряжения, накопленного в результате повседневной деятельности и тренировок
  • Предотвращает травмы - сохраняет мышцы эластичными и готовыми к движению

Выпад

Это упражнение нацелено на сгибание и разгибание бедра, квадрицепсы и нижнюю часть спины, помогая противодействовать скованности от сидения в течение всего дня или интенсивных тренировок.

Как выполнить упражнение:

  • поставьте одну ногу на пол в положении выпада, а задней ступней обопритесь о диван или стену
  • задняя голень должна быть как можно ближе к вертикали
  • опустите бедра вперед, держа туловище вертикально
  • удерживайте растяжку в течение 30-60 секунд, глубоко дыша

Упражнение "Выпады" (фото: eatthis.com)

Упражнение для снятия напряжения в спине

Это растяжение увеличивает подвижность подколенного сухожилия, голени и бедра, одновременно улучшая гибкость задней цепи. Упражнение прекрасно снимает напряжение в спине.

Чтобы выполнить, следуйте таким советам:

  • начните из положения полуколена, одно колено на полу с противоположной ногой вперед
  • выпрямите переднюю ногу и потяните пальцы на себя
  • опуститесь на бедра, опустив грудь к вытянутой ноге
  • задержитесь на 30-60 секунд, затем поменяйте сторону

Упражнение, которое помогает снять напряжение в спине (фото: eatthis.com)

Поза ребенка

Восстанавливающая растяжка, направленная на нижнюю часть спины, бедра, широкие мышцы и плечи, помогая снять стресс и напряжение. Поза ребенка отлично подходит для улучшения разгибания грудной клетки.

Выполняйте упражнение так:

  • сядьте на пятки, широко расставив колени
  • вытяните руки вперед, опустив грудь к полу
  • задержитесь на 30-60 секунд, глубоко дыша.

Упражнение "Поза ребенка" (фото: eatthis.com)

Изгиб спиной

Прекрасно подходит для подвижности грудного отдела позвоночника и гибкости плеч. Стоит выполнять тем, кто поднимает тяжести или работает за столом.

Как сделать:

  • начните стоять на четвереньках
  • протяните одну руку под другую через пространство между рукой и ногой
  • опустите плечо на землю
  • задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону

Упражнение "Изгиб спиной" (фото: eatthis.com)

Поворот лежа

Снимает напряжение в нижней части спины, улучшает подвижность позвоночника и помогает снять стресс.

Как это сделать:

  • лягте на спину и прижмите одно колено к груди 
  • осторожно проведите согнутым коленом по телу
  • вытяните противоположную руку и посмотрите на нее
  • задержитесь на 30-60 секунд, затем поменяйте сторону

Повороты туловищем лежа (фото: eatthis.com)

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