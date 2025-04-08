6 вечірніх вправ, які розслабляють тіло краще, ніж масаж

Переваги вечірнього розтягування

Кілька хвилин розтяжки перед сном мають величезні переваги:

Зменшують біль у м’язах - вправи розслабляють напружені м’язи та покращують кровообіг для швидшого відновлення

- вправи розслабляють напружені м’язи та покращують кровообіг для швидшого відновлення Покращують гнучкість і рухливість - допомагають підтримувати здоров'я суглобів і діапазон рухів

- допомагають підтримувати здоров'я суглобів і діапазон рухів Покращується якість сну - глибоке дихання з розтяжками заспокоює нервову систему та сприяє кращому відпочинку

- глибоке дихання з розтяжками заспокоює нервову систему та сприяє кращому відпочинку Знімають стрес і напругу - допомагає звільнитися від напруги, накопиченої в результаті повсякденної діяльності та тренувань

- допомагає звільнитися від напруги, накопиченої в результаті повсякденної діяльності та тренувань Запобігає травмам - зберігає м'язи еластичними та готовими до руху

Випад

Ця вправа націлена на згинання та розгинання стегна, квадрицепси та нижню частину спини, допомагаючи протидіяти скутості від сидіння протягом усього дня або інтенсивних тренувань.

Як виконати вправу:

поставте одну ногу на підлогу в положенні випаду, а задньою ступнею обіпріться об диван або стіну

задня гомілка повинна бути якомога ближче до вертикалі

опустіть стегна вперед, тримаючи тулуб вертикально

утримуйте розтяжку протягом 30-60 секунд, глибоко дихаючи

Вправа "Випади" (фото: eatthis.com)

Вправа для зняття напруги в спині

Це розтягування збільшує рухливість підколінного сухожилля, гомілки та стегна, одночасно покращуючи гнучкість заднього ланцюга. Вправа чудово знімає напруження у спині.

Щоб виконати, дотримуйтесь таких порад:

почніть із положення напівколіна, одне коліно на підлозі з протилежною ногою вперед

випряміть передню ногу і потягніть пальці на себе

опустіться на стегна, опустивши груди до витягнутої ноги

затримайтеся на 30-60 секунд, потім поміняйте сторону

Вправа, яка допомагає зняти напругу в спині (фото: eatthis.com)

Поза дитини

Відновлююча розтяжка, спрямована на нижню частину спини, стегна, широкі м’язи та плечі, допомагаючи зняти стрес і напругу. Поза дитини відмінно підходить для поліпшення розгинання грудної клітки.

Виконуйте вправу так:

сядьте на п’яти, широко розставивши коліна

витягніть руки вперед, опустивши груди до підлоги

затримайтеся на 30-60 секунд, глибоко дихаючи

Вправа "Поза дитини" (фото: eatthis.com)

Вигин спиною

Чудово підходить для рухливості грудного відділу хребта та гнучкості плечей. Варто виконувати тим, хто піднімає тяжкості або працює за столом.

Як зробити:

почніть стояти на четвереньках

протягніть одну руку під іншу через простір між рукою та ногою

опустіть плече на землю

затримайтеся на 30 секунд, потім поміняйте сторону

Вправа "Вигин спиною" (фото: eatthis.com)

Поворот лежачи

Знімає напругу в нижній частині спини, покращує рухливість хребта та допомагає зняти стрес.

Як це зробити:

ляжте на спину і притисніть одне коліно до грудей

обережно проведіть зігнутим коліном по тілу

витягніть протилежну руку і подивіться на неї

затримайтеся на 30-60 секунд, потім поміняйте сторону

Повороти тулубом лежачи (фото: eatthis.com)