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День Збройних сил України: цікаві факти про свято

STYLERЖиття    05.12.2019 - 14:46
День Збройних сил України: цікаві факти про свято
День Збройних сил України (Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

День української армії є державним святом

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня 1993 року, а дата святкування була обрана не випадково і приурочена до дня схвалення в 1991-му законів "Про оборону України" та "Про Збройні Сили України", і в залі Верховної Ради був зачитаний текст Військової присяги.

Не дивлячись на те, що свято є державним, додатковий вихідний для нього в календарі не виділяють.

День Збройних сил України: цікаві факти про свято

День ЗСУ відзначають 6 грудня (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

День Збройних сил України - кого вітають у це свято

6 грудня українці вітають військовослужбовців усіх видів військ у складі ЗСУ: Сухопутних, Повітряних, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій (були утворені в 2015 році на тлі російської військової агресії проти України, що продовжується з весни 2014 року на Донбасі та в Криму)

Також до складу ЗСУ входять такі підрозділи, як війська територіальної оборони, військова служба правопорядку, медична служба, капеланство, юридична служба та соціально-психологічна служба.

День Збройних сил України: цікаві факти про свято

Фото: Емблема Збройних Сил України

Навесні 2014-го українські війська були приведені в повну бойову готовність, у березні була оголошена мобілізація, а на територіях Донецької та Луганської областей почалася антитерористична операція (АТО). Величезну допомогу ЗСУ надавали добровольчі батальйони та волонтери, бо армія виявилася непідготовленою до агресивних військових дій з боку РФ.

Події показали гостру необхідність зміцнення обороноздатності нашої країни та проведення реформ, і цей рік став переломним в історії української армії. Протягом 2015 року ЗСУ відновили свою боєздатність, отримали досвід, був істотно збільшений парк військової техніки.

Україна відмовилася від позаблокового статусу та оголосила про свої наміри про вступ до НАТО.

День Збройних сил України - історія створення армії

У 1991 році, з набуттям незалежності в нашій країні була затверджена Концепція оборони і будівництва збройних сил, згідно з якою в майбутньому наша країна повинна була стати військово-нейтральною, позаблоковою та без'ядерної. Тоді і почалося формування нової національної армії, а через 2 роки у військових з'явився власний професійне свято - День Збройних сил України.

День Збройних сил України: цікаві факти про свято

День ЗСУ відзначають 6 грудня (Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

Втім, перші спроби створення військових формувань для захисту українського народу були зроблені ще на початку XX століття.

Так, в роки Першої світової війни діяли легіони Українських січових стрільців (УСС), які включали активістів кількох організацій Галичини (Сокіл, Січ, Пласт). У 1917 році була створена армія Української Народної Республіки. Після падіння Російської Імперії на українських землях діяли військові огранізації Вільного козацтва, УПА Нестора Махна, Українська Галицька армія та Червоне козацтво, яке після створення СРСР увійшло до лав Червоної армії. Після розвалу Радянського Союзу українська армія була однією з найсильніших у Європі, а чисельність військового складу становила 980 тисяч осіб.

День Збройних сил України: цікаві факти про свято

День ЗСУ відзначають 6 грудня (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Сучасна армія України пройшла тривалий шлях розвитку, що включає етапи оптимізації, скорочення військового складу, розформування територіальних управлінь. Незважаючи на труднощі становлення ЗСУ, наші війська успішно брали участь у міжнародних миротворчих операціях на Балканському півострові, в Іраку.

У День Збройних сил України 6 грудня проходять різні урочисті заходи з вшанування мужності та героїзму наших військових.

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