58-річна Ассія Ахат в обтислому боді приголомшила зовнішнім виглядом (фото)
58-річна українська скрипалька та співачка Ассія Ахат в отислому боді продемонструвала струнку фігуру, завдяки якій вона виглядає набагато молодшою за свій вік. Відповідні світлини артистка опублікувала у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Ассія Ахат не перестає вражати своїм зовнішнім виглядом
Так, на світлинах, які опублікувала скрипалька у своєму блозі, вона позує біля новорічної ялинки.
Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Зірка постала у чорних штанах і топі з вирізами посередині, через які можна помітити її декольте та плоский живіт.
"Новорічні свята вже зовсім близько! Не забувайте відволікатися, дозвольте собі відпочити, набратися позитиву і віри в краще. Проте, свята створені саме для цього", - підписала Асія знімки.
Реакція юзерів
У коментарях під публікацією фани співачки засипали її компліментами і надіслали смайлики у формі вогників.
Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
- Красуня
- Сексуальна
- Оце подарунок
- Виглядаєш неперевершено
- Вау
Нагадаємо, Ассія Ахат випустила свій перший альбом у 1999 році. З цього ж року вона безліч разів виконувала на скрипці гімн України перед поєдинками боксера Віталія Кличка.
У 2002 році артистка заснувала групу "69", яку вона ж і продюсувала. Співачка продовжує гастролювати і зараз.
Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
У Ахат є двоє дітей, у 2021 році скрипалька зізнавалася, що стала бабусею. Її старший син Данило подарував їй онуку Алісу.
Наразі Ассія проживає в США.
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