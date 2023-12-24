58-річна Ассія Ахат в обтислому боді приголомшила зовнішнім виглядом (фото)

58-річна українська скрипалька та співачка Ассія Ахат в отислому боді продемонструвала струнку фігуру, завдяки якій вона виглядає набагато молодшою за свій вік. Відповідні світлини артистка опублікувала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ассія Ахат не перестає вражати своїм зовнішнім виглядом

Так, на світлинах, які опублікувала скрипалька у своєму блозі, вона позує біля новорічної ялинки.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Зірка постала у чорних штанах і топі з вирізами посередині, через які можна помітити її декольте та плоский живіт.

"Новорічні свята вже зовсім близько! Не забувайте відволікатися, дозвольте собі відпочити, набратися позитиву і віри в краще. Проте, свята створені саме для цього", - підписала Асія знімки.

Реакція юзерів

У коментарях під публікацією фани співачки засипали її компліментами і надіслали смайлики у формі вогників.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Красуня

Сексуальна

Оце подарунок

Виглядаєш неперевершено

Вау

Нагадаємо, Ассія Ахат випустила свій перший альбом у 1999 році. З цього ж року вона безліч разів виконувала на скрипці гімн України перед поєдинками боксера Віталія Кличка.

У 2002 році артистка заснувала групу "69", яку вона ж і продюсувала. Співачка продовжує гастролювати і зараз.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

У Ахат є двоє дітей, у 2021 році скрипалька зізнавалася, що стала бабусею. Її старший син Данило подарував їй онуку Алісу.

Наразі Ассія проживає в США.