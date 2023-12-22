Известная украинская актриса сменила фамилию и назвала причину

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что известно

В своих соцсетях артистка поделилась фото свежего документа и заявила, что вернула себе девичью фамилию.

Антонина Хижняк получила новый паспорт (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Прощайте, старые паспорта! Привет, снова моя родная фамилия! Хочу отметить для себя дату 15 декабря 2023 года. День, когда я официально вернула себе девичью фамилию Хижняк. Даже не ожидала, что это окажется насколько важным и мощным моментом, я просто плакала и прыгала от счастья!" - рассказала актриса.

По словам Антонины, для решения этого вопроса она прошла кучу инстанций, вместе с судами, архивами, ЦНАПами, ДРАЦСами, полицией, налоговыми и другими.

Также Хижняк выразила благодарность всем, кто помог ей осуществить желаемое.

Напомним, звезда была замужем за Андреем Якушевым, которому она родила сына Максима.

Антонина Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)

Однако брак продлился недолго - вскоре после свадьбы пара развелась.

В 2020 году Антонина закрутила роман со своим коллегой по сериалу "След" Александром Боднаром.

Антонина Хижняк с Александром Бондарем (фото: instagram.com/tonya_actress)

Через несколько месяцев после начала общения они уже жили вместе с сыном артистки.

А недавно знаменитость призналась, что они с Александром больше не вместе. Причиной разрыва стал кризис, с которым пара не смогла справиться.