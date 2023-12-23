Мисс Земля 2023: кто получил титул самой красивой девушки мира (фото)
Во вьетнамском городе Хошимин состоялась церемония награждения победительниц международного конкурса красоты Мисс Земля. Титул самой красивой девушки мира получила представительница Албании Дрита Зири.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Как прошел финал конкурса Мисс Земля 2023
В соревновании принимали участие 84 красавицы из разных уголков мира.
Жюри оценивало участниц по разным критериям, таким как внешность, ум, харизма и активная роль в поддержании экологии.
В результате конкурса были определены четыре победительницы, каждая из которых символизировала одну из четырех стихий - Землю, Воздух, Огонь и Воду.
Четыре победительницы Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
Титулы вице-мисс достались представительницам Филиппин, Таиланда и Вьетнама, которые были признаны Мисс Воздух, Мисс Огонь и Мисс Вода соответственно.
Самым высоким званием считается титул Мисс Земля.
Дрита Зири (фото: instagram.com/drita_ziri)
Победительница Дрита Зири, которая является выпускницей факультета международных отношений, активно занимается вопросами экологии. Она является послом доброй воли ЮНЕП и выступает за сохранение природы.
Дрита Зири (фото: instagram.com/drita_ziri)
Какое место досталось Украине
На Мисс Земля 2023 года Украину представляла 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья.
Анастасия Фейер (фото: instagram.com/missearth)
Ей не удалось попасть даже в первую двадцатку финалисток конкурса.
ТОП-20 Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
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