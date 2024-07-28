5 звезд, которые сохраняли девственность до брака

Шоу-бизнес известен множеством соблазнов, включая плотские утехи. Однако некоторые знаменитости сумели устоять перед этими соблазнами и сохранить свою девственность до свадьбы.

Бейонсе

С 12 до 19 лет у Бейонсе был молодой человек, однако интимных отношений у них не было. Певица впервые ощутила радость секса со своим нынешним продюсером и мужем Джей-Зи, с которым она начала встречаться, когда ей было 21.

Вскоре после начала их отношений избранник исполнительницы предложил ей выйти за него замуж.

Бейонсе с мужчиной (фото: instagram.com/beyonce)

Джессика Симпсон

Эта привлекательная блондинка выросла в семье священника и всегда верила, что ее "первый раз" случится только с будущим мужем.

В молодости она встречалась с парнями, но эти отношения никогда не переходили на более интимный уровень.

В 2002 году Джессика Симпсон вышла замуж за музыканта Ника Лаше, и в их первую страстную ночь она простилась с невинностью. Однако четыре года спустя брак распался. Сейчас певица замужем за футболистом Эриком Джонсоном, и вместе они воспитывают троих детей.

Джессика Симпсон с семьей (фото: instagram.com/jessicasimpson​​)

Адриана Лима

Адриана Лима полностью соответствовала своему образу "ангела" как звезда бренда Victoria's Secret. В одном из интервью супермодель откровенно заявила, что для нее секс до брака - это табу. Мужчины, не согласные с ее взглядами, даже не пытались ее добиваться.

Лима вышла замуж спустя три года после этого громкого заявления.

Адриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

Хиллари Дафф

Судя по всему, Хилари Дафф очень ценила свою девственность и потеряла девственность в возрасте 23 лет. Это произошло в первую брачную ночь после ее свадьбы с хоккеистом Майком Комри.

Хиллари Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff​​)

Лиза Кудроу

Звезда "Друзей" Лиза Кодроу всегда выдвигала высокие требования к выбору бойфрендов, и каждый раз находились причины считать, что очередной парень все равно не подходил на роль "того самого".

Все изменилось, когда актриса встретила своего будущего мужа Майкла Стерна. Именно ему актриса доверилась полностью, открыв не только свою душу, но и свое тело, будучи уже в возрасте 32 лет.

Лиза Кудроу (фото: instagram.com/lisakudrow​​)