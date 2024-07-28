5 зірок, які зберігали цноту до шлюбу

Шоу-бізнес відомий безліччю спокус, включно з плотськими втіхами. Проте деякі знаменитості зуміли встояти перед цими спокусами і зберегти свою невинність до весілля.

Бейонсе

З 12 до 19 років у Бейонсе був молодий чоловік, проте інтимних стосунків у них не було. Співачка вперше відчула радість сексу зі своїм нинішнім продюсером і чоловіком Джей-Зі, з яким вона почала зустрічатися, коли їй був 21.

Незабаром після початку їхніх стосунків обранець виконавиці запропонував їй вийти за нього заміж.

Бейонсе з чоловіком (фото: instagram.com/beyonce)

Джессіка Сімпсон

Ця приваблива блондинка виросла в сім'ї священика і завжди вірила, що її "перший раз" трапиться тільки з майбутнім чоловіком.

У молодості вона зустрічалася з хлопцями, але ці стосунки ніколи не переходили на більш інтимний рівень.

У 2002 році Джессіка Сімпсон вийшла заміж за музиканта Ніка Лаше, і в їхню першу пристрасну ніч вона попрощалася з невинністю. Однак через чотири роки шлюб розпався. Зараз співачка одружена з футболістом Еріком Джонсоном, і разом вони виховують трьох дітей.

Джессіка Сімпсон з родиною (фото: instagram.com/jessicasimpson​​​​​​​)

Адріана Ліма

Адріана Ліма повністю відповідала своєму образу "ангела" як зірка бренду Victoria's Secret. В одному з інтерв'ю супермодель відверто заявила, що для неї секс до шлюбу - це табу. Чоловіки, які не згодні з її поглядами, навіть не намагалися її домагатися.

Ліма вийшла заміж через три роки після цієї гучної заяви.

Адріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Хіларі Дафф

Судячи з усього, Хіларі Дафф дуже цінувала свою невинність і втратила цноту у віці 23 років. Це сталося в першу шлюбну ніч після її весілля з хокеїстом Майком Комрі.

Хіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff​​​​​​​)

Ліза Кудроу

Зірка "Друзів" Ліза Кодроу завжди виявляла високі вимоги до вибору бойфрендів, і щоразу знаходилися причини вважати, що черговий хлопець все одно не підходив на роль "того самого".

Все змінилося, коли акторка зустріла свого майбутнього чоловіка Майкла Стерна. Саме йому акторка довірилася повністю, відкривши не тільки свою душу, а й своє тіло, будучи вже у віці 32 років.

Ліза Кудроу (фото: instagram.com/lisakudrow​​​​​​​)