Украинские звезды, которые закрутили роман с мужчинами, значительно моложе их

Сегодня никого не удивляют пары, в которых мужчина значительно старше женщины. Однако, если женщина старше своего партнера не на один-два года, а минимум на 18 лет, то такой союз сразу становится предметом обсуждений. При этом привлечь мужчину намного моложе себя могут только действительно красивые, сильные и неординарные личности.

LAMA

Возлюбленный 48-летней исполнительницы LAMA (настоящее имя - Наталья Денькив) Роман младше ее на 18 лет. Он родом из Херсонской области. Пара познакомилась около восьми лет назад и с того времени не расстается.

На момент знакомства парень не знал, что Наталья - известная певица.

Что касается большой разницы в возрасте, то LAMA говорит, что она не ощущается вообще. По словам певицы, на духовном уровне они с Романом находятся в одной возрастной категории.

LAMA с любимым (фото: instagram.com/lamaukraine)

Виктория Булитко

Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко - настоящий пример того, как можно найти свою любовь после 40 лет и быть счастливой. Избранник актрисы - музыкант Кирилл Попович.

На ее 41-й день рождения 25 января молодой человек, с которым они создали дуэт METELyK, сделал предложение знаменитости. Конечно же, Виктория ответила “да”.

Виктория Булитко с Кириллом Поповичем (фото: instagram.com/bulitka)

Надежда Матвеева

Летом 2022 года телеведущая Надежда Матвеева, которой на то время было 53 года, призналась в интервью своему коллеге Григорию Решетнику, что встречается с мужчиной младше ее на 20 лет.

В откровенном разговоре знаменитость рассказала, что взрослый сын и мама неоднозначно восприняли ее роман и не поддержали. Однако она закрыла на это глаза.

Своего возлюбленного знаменитость не торопится показывать публике. Также Матвеева избегает разговоров о бойфренде в публичном пространстве.

Надежда Матвеева с любимым (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)