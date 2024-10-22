5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно

Чтобы тело было в форме, частота тренировок является важным фактором. Мужчины должны ежедневно выполнять определенные упражнения, важные для поддержания силы в мышцах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Ежедневные тренировки - отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите прийти в форму.

Приседания

Ежедневные приседания помогают сохранить подвижность и мышечную силу. Как только вы сможете с комфортом выполнить 25 или более приседаний с собственным весом, то увеличите свои мышцы.

Встаньте, расставив ноги пошире, чем на ширине плеч. Присядьте, разводя колени в стороны, удерживая корпус прямым.

Приседания (фото: eatthis.com)

Отжимания

Отжимания - это простое и эффективное упражнение, которое увеличивает силу в груди и плечах.

Встаньте в планку, положив руки под плечи. Опустите грудь в пол и снова выпрямите руки , чтобы вернуться в исходное положение.

Вы можете сблизить руки, чтобы подчеркнуть трицепс и добавить разнообразие.

Отжимание (фото: eatthis.com)

Подтягивание

Подтягивание - это одно из лучших ежедневных упражнений для мужчин, чтобы оставаться в форме.

Такое упражнение позволяет несколькими увлечениями изменять целевые мышцы без какого-либо дорогого оборудования.

Подтягивание (фото: eatthis.com)

Подъемы тела

Это отличный вариант для верхней части тела, помогающий укрепить плечи и увеличить подвижность. Вы можете выполнять подъемы на стуле или скамейке.

Во время упражнения опустите грудь к полу, сгибая локти и плечи.

Когда вы достигнете нижнего предела диапазона движений, нажмите на руки, чтобы вернуться в исходное положение.

Подъемы тела (фото: eatthis.com)

Выпады

Выпады - отличный способ завершить тренировку всего тела. Вы можете делать выпады при ходьбе или на месте.

Сделайте плавный и глубокий шаг вперед одной ногой. Опустите заднее колено к земле, сделав выпад.

Выпады (фото: eatthis.com)