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5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно

Вторник 22 октября 2024 18:01
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5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно Какие упражнения нужно выполнять мужчине каждый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы тело было в форме, частота тренировок является важным фактором. Мужчины должны ежедневно выполнять определенные упражнения, важные для поддержания силы в мышцах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ежедневные тренировки - отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите прийти в форму.

Приседания

Ежедневные приседания помогают сохранить подвижность и мышечную силу. Как только вы сможете с комфортом выполнить 25 или более приседаний с собственным весом, то увеличите свои мышцы.

Встаньте, расставив ноги пошире, чем на ширине плеч. Присядьте, разводя колени в стороны, удерживая корпус прямым.

5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневноПриседания (фото: eatthis.com)

Отжимания

Отжимания - это простое и эффективное упражнение, которое увеличивает силу в груди и плечах.

Встаньте в планку, положив руки под плечи. Опустите грудь в пол и снова выпрямите руки, чтобы вернуться в исходное положение.

Вы можете сблизить руки, чтобы подчеркнуть трицепс и добавить разнообразие.

5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневноОтжимание (фото: eatthis.com)

Подтягивание

Подтягивание - это одно из лучших ежедневных упражнений для мужчин, чтобы оставаться в форме.

Такое упражнение позволяет несколькими увлечениями изменять целевые мышцы без какого-либо дорогого оборудования.

5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневноПодтягивание (фото: eatthis.com)

Подъемы тела

Это отличный вариант для верхней части тела, помогающий укрепить плечи и увеличить подвижность. Вы можете выполнять подъемы на стуле или скамейке.

Во время упражнения опустите грудь к полу, сгибая локти и плечи.

Когда вы достигнете нижнего предела диапазона движений, нажмите на руки, чтобы вернуться в исходное положение.

5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневноПодъемы тела (фото: eatthis.com)

Выпады

Выпады - отличный способ завершить тренировку всего тела. Вы можете делать выпады при ходьбе или на месте.

Сделайте плавный и глубокий шаг вперед одной ногой. Опустите заднее колено к земле, сделав выпад.

5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневноВыпады (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше.

Также мы писали, сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте.

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