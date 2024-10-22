5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно
Чтобы тело было в форме, частота тренировок является важным фактором. Мужчины должны ежедневно выполнять определенные упражнения, важные для поддержания силы в мышцах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ежедневные тренировки - отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите прийти в форму.
Приседания
Ежедневные приседания помогают сохранить подвижность и мышечную силу. Как только вы сможете с комфортом выполнить 25 или более приседаний с собственным весом, то увеличите свои мышцы.
Встаньте, расставив ноги пошире, чем на ширине плеч. Присядьте, разводя колени в стороны, удерживая корпус прямым.
Приседания (фото: eatthis.com)
Отжимания
Отжимания - это простое и эффективное упражнение, которое увеличивает силу в груди и плечах.
Встаньте в планку, положив руки под плечи. Опустите грудь в пол и снова выпрямите руки, чтобы вернуться в исходное положение.
Вы можете сблизить руки, чтобы подчеркнуть трицепс и добавить разнообразие.
Отжимание (фото: eatthis.com)
Подтягивание
Подтягивание - это одно из лучших ежедневных упражнений для мужчин, чтобы оставаться в форме.
Такое упражнение позволяет несколькими увлечениями изменять целевые мышцы без какого-либо дорогого оборудования.
Подтягивание (фото: eatthis.com)
Подъемы тела
Это отличный вариант для верхней части тела, помогающий укрепить плечи и увеличить подвижность. Вы можете выполнять подъемы на стуле или скамейке.
Во время упражнения опустите грудь к полу, сгибая локти и плечи.
Когда вы достигнете нижнего предела диапазона движений, нажмите на руки, чтобы вернуться в исходное положение.
Подъемы тела (фото: eatthis.com)
Выпады
Выпады - отличный способ завершить тренировку всего тела. Вы можете делать выпады при ходьбе или на месте.
Сделайте плавный и глубокий шаг вперед одной ногой. Опустите заднее колено к земле, сделав выпад.
Выпады (фото: eatthis.com)
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