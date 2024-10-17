Сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте: проверьте себя

Отжимание - один из самых простых, но эффективных способов оценить уровень своей физической подготовки. Есть количество отжиманий, которое должны выполнять женщины и мужчины в определенном возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Какое количество отжиманий считается хорошим показателем

Выполнение значительного количества отжиманий говорит о том, что у вас есть мышечная сила и выносливость, чтобы поддерживать стабильный ритм без ущерба для формы.

Что касается функциональной подготовки, упражнения относительной силы, такие как отжимание и подтягивание четко показывают, как ваше тело работает в реальных ситуациях.

Отжимания, в частности, являются отличным показателем силы, поскольку они привлекают несколько групп мышц одновременно, что делает их эффективным упражнением для всего тела .

Когда дело доходит до отжиманий, нет универсальной цифры, но есть общие ориентиры, которые дают четкое представление о вашем положении.

Например, мужчины в возрасте 20 лет должны стремиться к 30-40 отжиманиям, а женщины того же возраста - 15-20. Достижение этих цифр означает, что у вас сильная мышца верхней части тела и сильная мышечная выносливость.

Отжимание (фото: Freepik)

Мужчинам в 30 и 40 лет следует стремиться сделать 20-30 отжиманий, а женщинам - 12-15.

К тому времени, когда вам исполнится 50-60 лет, следует поддерживать способность выполнять 10-20 отжиманий мужчинам и 5-10 женщинам.

Как правильно отжиматься

Чтобы усовершенствовать форму, начните в положении высокой планки, расставив руки на ширине плеч и выпрямив тело от головы до пяток.

Привлекайте корпус и ягодицы, чтобы держать бедра на одной линии, и убедитесь, что шея ровная. Опустите тело, согнув локти под углом 45 градусов, приподняв грудную клетку.

Держите локти согнутыми до туловища и равномерно нажимайте на обе руки, когда отжимаетесь.

Главное в таком упражнении контроль и плавные движения. Здесь качество важнее количества, контролируемый отжим привлекает больше мышечных волокон и предотвращает травмы.

Как увеличить количество отжиманий

Следует постоянно увеличивать количество отжиманий, которые вы выполняете за один подход. Если у вас сейчас 10, то старайтесь до 12-15 в течение следующих нескольких тренировок.

Начните с отжиманий на наклоне (поставьте руки на скамейку или поверхность выше ноги), чтобы развить выносливость. Со временем переходите к стандартным отжиманиям.