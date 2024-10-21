Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше
Силовые тренировки в течение определенного периода могут помочь предотвратить потерю костной массы и даже укрепить здоровье. Тренер рассказал, что для людей после 50 лет физическая активность имеет много преимуществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Преимущества силовых тренировок
Тренер Кайри Фурр рассказал, что наращивание силы и мышечной массы приводят к улучшению обмена веществ, здоровью суставов и улучшению подвижности.
Одним из наиболее весомых преимуществ силовых тренировок является сохранение и восстановление мышечной массы. После 50 лет естественная потеря мышц ускоряется, что приводит к слабости, снижению подвижности и повышенному риску падений.
Также некоторые преимущества включают увеличение мышечной массы или силы, улучшают метаболизм и плотность костей, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и суставы. Другие преимущества включают в себя улучшенную гибкость, повышение настроения и уверенности, а также лучший баланс и координацию.
Силовые тренировки важны для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата у пожилых людей. Это важно, поскольку кости теряют плотность с возрастом, что повышает риск переломов и остеопороза.
Лишние килограммы - это не очень хорошо в любом возрасте. Поддержание здорового веса важно, особенно если речь идет о профилактике многих возрастных заболеваний.
Женщины в возрасте 50 лет, проводившие силовые тренировки дважды в неделю в течение 10 недель, ощутили значительное увеличение мышц и силы.
Вместе со старением депрессия влияет все больше, а многие теряют уверенность в себе. Силовые тренировки улучшают общую самоэффективность и могут помочь снизить частоту депрессии.
Как начать безопасно поднимать тяжести после 50
Работа с тренером может обеспечить надлежащую форму и предотвратить травмы, особенно когда вы начинаете работу с тренажерами для наращивания прочности. Всегда начинайте медленно, сосредоточьтесь на технике и давайте мышцам надлежащий отдых между занятиями, чтобы избежать усталости.
Важно при поднятии тяжелого веса соблюдать правильную форму. Подъем в плохой форме повышает риск получения травмы, особенно вреда для суставов.
Лучше совмещать силовые тренировки с упражнениями на упругость и подвижность, чтоб мускулы оставались упругими.
Так что, начав заниматься спортом в 50 лет, можно не только иметь лучшее качество жизни в 70, но и компенсировать недостаточную активность в младшем возрасте.
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