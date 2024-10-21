ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше

Понедельник 21 октября 2024 19:04
UA EN RU
Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше Чем полезен спорт для здоровья после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Силовые тренировки в течение определенного периода могут помочь предотвратить потерю костной массы и даже укрепить здоровье. Тренер рассказал, что для людей после 50 лет физическая активность имеет много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Преимущества силовых тренировок

Тренер Кайри Фурр рассказал, что наращивание силы и мышечной массы приводят к улучшению обмена веществ, здоровью суставов и улучшению подвижности.

Одним из наиболее весомых преимуществ силовых тренировок является сохранение и восстановление мышечной массы. После 50 лет естественная потеря мышц ускоряется, что приводит к слабости, снижению подвижности и повышенному риску падений.

Также некоторые преимущества включают увеличение мышечной массы или силы, улучшают метаболизм и плотность костей, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и суставы. Другие преимущества включают в себя улучшенную гибкость, повышение настроения и уверенности, а также лучший баланс и координацию.

Силовые тренировки важны для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата у пожилых людей. Это важно, поскольку кости теряют плотность с возрастом, что повышает риск переломов и остеопороза.

Лишние килограммы - это не очень хорошо в любом возрасте. Поддержание здорового веса важно, особенно если речь идет о профилактике многих возрастных заболеваний.

Женщины в возрасте 50 лет, проводившие силовые тренировки дважды в неделю в течение 10 недель, ощутили значительное увеличение мышц и силы.

Вместе со старением депрессия влияет все больше, а многие теряют уверенность в себе. Силовые тренировки улучшают общую самоэффективность и могут помочь снизить частоту депрессии.

Как начать безопасно поднимать тяжести после 50

Работа с тренером может обеспечить надлежащую форму и предотвратить травмы, особенно когда вы начинаете работу с тренажерами для наращивания прочности. Всегда начинайте медленно, сосредоточьтесь на технике и давайте мышцам надлежащий отдых между занятиями, чтобы избежать усталости.

Важно при поднятии тяжелого веса соблюдать правильную форму. Подъем в плохой форме повышает риск получения травмы, особенно вреда для суставов.

Лучше совмещать силовые тренировки с упражнениями на упругость и подвижность, чтоб мускулы оставались упругими.

Так что, начав заниматься спортом в 50 лет, можно не только иметь лучшее качество жизни в 70, но и компенсировать недостаточную активность в младшем возрасте.

Ранее мы сообщали, в чем разница йоги и пилатеса.

Читайте также о 6 ошибках во время тренировки, которые вредят организму после 50 лет.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Спортзал
NEWS
Битва за Часов Яр. Прорвали ли россияне оборону и что на самом деле происходит
Битва за Часов Яр. Прорвали ли россияне оборону и что на самом деле происходит