Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше

Силовые тренировки в течение определенного периода могут помочь предотвратить потерю костной массы и даже укрепить здоровье. Тренер рассказал, что для людей после 50 лет физическая активность имеет много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Преимущества силовых тренировок

Тренер Кайри Фурр рассказал, что наращивание силы и мышечной массы приводят к улучшению обмена веществ, здоровью суставов и улучшению подвижности.

Одним из наиболее весомых преимуществ силовых тренировок является сохранение и восстановление мышечной массы. После 50 лет естественная потеря мышц ускоряется, что приводит к слабости, снижению подвижности и повышенному риску падений.

Также некоторые преимущества включают увеличение мышечной массы или силы, улучшают метаболизм и плотность костей, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и суставы. Другие преимущества включают в себя улучшенную гибкость, повышение настроения и уверенности, а также лучший баланс и координацию.

Силовые тренировки важны для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата у пожилых людей. Это важно, поскольку кости теряют плотность с возрастом, что повышает риск переломов и остеопороза.

Лишние килограммы - это не очень хорошо в любом возрасте. Поддержание здорового веса важно, особенно если речь идет о профилактике многих возрастных заболеваний.

Женщины в возрасте 50 лет, проводившие силовые тренировки дважды в неделю в течение 10 недель, ощутили значительное увеличение мышц и силы.

Вместе со старением депрессия влияет все больше, а многие теряют уверенность в себе. Силовые тренировки улучшают общую самоэффективность и могут помочь снизить частоту депрессии.

Как начать безопасно поднимать тяжести после 50

Работа с тренером может обеспечить надлежащую форму и предотвратить травмы, особенно когда вы начинаете работу с тренажерами для наращивания прочности. Всегда начинайте медленно, сосредоточьтесь на технике и давайте мышцам надлежащий отдых между занятиями, чтобы избежать усталости.

Важно при поднятии тяжелого веса соблюдать правильную форму. Подъем в плохой форме повышает риск получения травмы, особенно вреда для суставов.

Лучше совмещать силовые тренировки с упражнениями на упругость и подвижность, чтоб мускулы оставались упругими.

Так что, начав заниматься спортом в 50 лет, можно не только иметь лучшее качество жизни в 70, но и компенсировать недостаточную активность в младшем возрасте.