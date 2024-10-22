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5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня

Вівторок 22 жовтня 2024 18:01
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5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня Які вправи потрібно виконувати чоловіка кожного дня (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб тіло було у формі, то частота тренувань є важливим фактором. Чоловіки повинні щодня виконувати певні вправи, які важливі для підтримки сили у м'язах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Щоденні тренування - чудовий варіант, якщо ви ведете сидячий образ життя і хочете прийти у форму.

Присідання

Щоденні присідання допомагають зберегти рухливість і м’язову силу. Як тільки ви зможете з комфортом виконати 25 або більше присідань із власною вагою, то збільшите свої м'язи.

Встаньте, розставивши ноги ширше, ніж на ширині плечей. Присядьте, розводячи коліна в сторони, утримуючи корпус прямим.

5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодняПрисідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Віджимання - це проста й ефективна вправа, яка збільшує силу у грудях та плечах.

Станьте у планку, поклавши руки під плечі. Опустіть груди до підлоги та знову випрямите руки, щоб повернутися у вихідне положення.

Ви можете зблизити руки, щоб підкреслити трицепс і додати різноманітності.

5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодняВіджимання (фото: eatthis.com)

Підтягування

Підтягування - це є однією з найкращих щоденних вправ для чоловіків, щоб залишатися у формі.

Така вправа дозволяє кількома захопленнями змінювати цільові м’язи без будь-якого дорогого обладнання.

5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодняПідтягування (фото: eatthis.com)

Підйоми тіла

Це чудовий варіант для верхньої частини тіла, який допомагає зміцнити плечі та збільшити рухливість. Ви можете виконувати підйоми на стільці або лавці.

Під час вправи опустіть груди до підлоги, згинаючи лікті та плечі.

Коли ви досягнете нижньої межі діапазону рухів, натисніть на руки, щоб повернутися у вихідне положення.

5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодняПідйоми тіла (фото: eatthis.com)

Випади

Випади - чудовий спосіб завершити тренування всього тіла. Ви можете виконувати випади при ходьбі або на місці.

Зробіть плавний і глибокий крок вперед однією ногою. Опустіть заднє коліно до землі, зробивши випад.

5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодняВипади (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, як тренуватись у віці 50 років і старше.

Також ми писали, скільки разів повинні віджиматись чоловіки та жінки у різному віці.

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