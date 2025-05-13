Сделали "Евровидение" легендарным: 20 феноменальных выступлений, о которых невозможно забыть

Песенный конкурс "Евровидение" радует меломанов во всем мире уже 69-ый год. И за это время на сцене засияло немало звезд, чьи выступления стали культовыми.

ABBA - "Waterloo"

Группа победила в 1974 году с песней, которая не только принесла Швеции победу, но и стала мировым хитом. После "Евровидения" об ABBA узнали все, а их выступление до сих пор считается культовым.

Secret Garden - "Nocturne"

Secret Garden одержали победу для Норвегии в 1995 году с инструментальной композицией. Это было исключение в истории конкурса, где вокала было минимум, а на первый план вышла атмосфера.

Dana International - "Diva"

Певица из Израиля выиграла Евровидение в 1998 году, став первой трансгендерной победительницей конкурса и иконой толерантности в мире музыки. Слова этого хита знают или могут сразу вспомнить почти все.

Руслана - "Wild Dances"

Звезда принесла Украине первую победу в 2004 году с энергичным этно-поп хитом. Ее выступление соединило гуцульские мотивы и современный звук, что поразило всю Европу.

Lordi - "Hard Rock Hallelujah"

Музыканты "поставили на уши" всю Европу в 2006 году и одержали победу для Финляндии с хард-рок треком. И это было первое победное выступление в стиле металл, что навсегда изменило правила игры.

Верка Сердючка - "Dancing Lasha Tumbai"

Она принесла Украине второе место в 2007 году, но даже без победы "прогремела" на весь мир. Яркое и ироничное шоу Андрея Данилко в образе зажигательной Верки запомнилось миллионам зрителей и до сих пор собирает просмотры на YouTube.

Alexander Rybak - "Fairytale"

Норвежский музыкант выиграл в 2009 году, установив рекорд по количеству баллов. Скрипка, харизма и сказочный мотив сделали это выступление одним из самых популярных.

Lena - "Satellite"

Певица из Германии триумфовала в 2010. Ее естественность и современный поп-стиль покорили сердца европейцев, а само выступление стало примером искренности.

Loreen - "Euphoria"

Еще в 2012 году она представила Швецию и стала звездой "Евровидения" с песней, которую до сих пор поют меломаны. Ее выступление называют одним из лучших за всю историю конкурса.

Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix"

Бородатая певица из Австрии выиграла в 2014 году. Это была впечатляющая баллада и сильный месседж о достоинстве, принятии и борьбе с предубеждениями.

Måns Zelmerlöw - "Heroes"

Шведский певец стал победителем 2015 года. Он соединил глубокий смысл с технологичным шоу, и впервые сцена настолько срослась с визуальными эффектами.

Netta - "TOY"

Певица из Израиля феерично победила в 2018 году. Нестандартная поп-композиция с феминистическим месседжем мало кого оставила равнодушным.

Eleni Foureira - "Fuego"

Артистка из Кипра не выиграла, но стала фавориткой фанов в 2018. Ее сексуальный и динамичный номер "прошелся" по сцене, будто огнем.

Go_A - "Shum"

Популярная украинская группа вышла в финал в 2021 году. Этот номер стал неожиданным открытием для Европы, а песню слушали миллионы.

Måneskin - "Zitti E Buoni"

Музыканты из Италии победили на "Евровидении" в 2021 году. Их выступление стало новой волной конкурса и принесло им большую популярность.

Kalush Orchestra - "Stefania"

В 2022 они принесли победу Украине с песней, посвященной матери. Это был гимн стойкости, смесь фольклора и хип-хопа, которая показала нашу несокрушимость.

Chanel - "SloMo"

Певица из Испании в 2022 году показала очень эффектный номер, хотя и не победила. Хореография, голос, энергетика - благодаря этому ее выступление получилось ярким и всем запомнилось.

Loreen - "Tattoo"

Звезда заняла первое место в 2023 году. Это выступление сделало ее единственной женщиной, которая дважды одержала победу на конкурсе.

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Украинский дуэт в 2024 году представил феминистическую и мощную песню. Выступление поразило сочетанием силы, стиля и контекста войны.

Nemo - "The Code"

Небинарный артист из Швейцарии победил в 2024 году. Номер был "взрывным", а эмоциональная и визуальная подача о поиске себя и свободе выбора стала исторической.