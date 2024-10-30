5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольше
Женщинам старше 50 лет следует заниматься физической активностью, чтобы приостановить старение. Тренер назвал основные занятия, которые помогут прожить подольше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Рэйчел Макферсон рассказала, что для женщин старше 50 лет физические упражнения больше не сводятся к погоне за идеальным телом. Теперь речь идет о долголетии, жизнеспособности и занятиях спортом.
Танцы
Танцы - это не просто развлечение. Исследования показывают, что они полезны для психического здоровья, сердечно-сосудистой системы и силы опорно-двигательного аппарата.
Это также интересный способ пообщаться или наладить связи с партнером, одновременно улучшая баланс и координацию.
Падение является одним из наиболее распространенных рисков, возрастающих с возрастом, и является самой большой причиной переломов, которые приводят к ухудшению здоровья. Танцы также полезны для сердечно-сосудистой системы, улучшая здоровье сердца и защищая от заболеваний, диабета, инсульта и деменции.
Женщина станцует (фото: Freepik)
Ходьба
Ходьба способствует здоровому старению, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и деменции, улучшая сон, психическое благополучие и способствуя долголетию.
К тому же это доступная форма упражнений, которой каждый может заниматься каждый день. Прогулка улучшает психическое самочувствие, кровяное давление и уровень сахара в крови, а также помогает повысить уровень ежедневной активности.
Ходьба (фото: Freepik)
Йога
Йога отлично подходит для тонизирования мышц и силы. Многочисленные исследования показывают, что йога способствует равновесию, психическому здоровью, мобильности и противодействует старению клеток.
Занятия йогой идеально подходят для пожилых людей, которые испытывают проблемы с более интенсивными формами упражнений или хотят добавить больше расслабляющих и легких движений в свои тренировки.
Йога - это легкая форма упражнений, которая может улучшить здоровье суставов и предотвратить падения.
Йога (фото: Freepik)
Силовая тренировка с сопротивлением
Резистивные фитнес-ленты могут поддерживать мышцы крепкими и функциональными, поскольку они теряются с возрастом.
Базовые силовые тренировки помогают предотвратить потерю костной массы и даже могут ее увеличить. Потеря костной массы является основной проблемой для пожилых женщин, особенно после менопаузы, когда изменение гормонов приводит к снижению уровня эстрогена, что снижает костную массу.
Тренировки с сопротивлением помогают предотвратить это.
Занятия в спортзале (фото: Freepik)
Водная аэробика
Занятия могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус, одновременно защищая здоровье суставов.
Кроме того, упражнения в воде ассоциируются с уменьшением боли у людей с артритом.
К тому же, водная аэробика улучшает здоровье сердца и выносливость.
Водная аэробика (фото: Freepik)
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