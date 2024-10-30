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5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольше

Среда 30 октября 2024 18:03
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5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольше Чем заниматься женщинам в 50 лет, чтобы жить дольше (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Женщинам старше 50 лет следует заниматься физической активностью, чтобы приостановить старение. Тренер назвал основные занятия, которые помогут прожить подольше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Рэйчел Макферсон рассказала, что для женщин старше 50 лет физические упражнения больше не сводятся к погоне за идеальным телом. Теперь речь идет о долголетии, жизнеспособности и занятиях спортом.

Танцы

Танцы - это не просто развлечение. Исследования показывают, что они полезны для психического здоровья, сердечно-сосудистой системы и силы опорно-двигательного аппарата.

Это также интересный способ пообщаться или наладить связи с партнером, одновременно улучшая баланс и координацию.

Падение является одним из наиболее распространенных рисков, возрастающих с возрастом, и является самой большой причиной переломов, которые приводят к ухудшению здоровья. Танцы также полезны для сердечно-сосудистой системы, улучшая здоровье сердца и защищая от заболеваний, диабета, инсульта и деменции.

5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольшеЖенщина станцует (фото: Freepik)

Ходьба

Ходьба способствует здоровому старению, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и деменции, улучшая сон, психическое благополучие и способствуя долголетию.

К тому же это доступная форма упражнений, которой каждый может заниматься каждый день. Прогулка улучшает психическое самочувствие, кровяное давление и уровень сахара в крови, а также помогает повысить уровень ежедневной активности.

5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольшеХодьба (фото: Freepik)

Йога

Йога отлично подходит для тонизирования мышц и силы. Многочисленные исследования показывают, что йога способствует равновесию, психическому здоровью, мобильности и противодействует старению клеток.

Занятия йогой идеально подходят для пожилых людей, которые испытывают проблемы с более интенсивными формами упражнений или хотят добавить больше расслабляющих и легких движений в свои тренировки.

Йога - это легкая форма упражнений, которая может улучшить здоровье суставов и предотвратить падения.

5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольшеЙога (фото: Freepik)

Силовая тренировка с сопротивлением

Резистивные фитнес-ленты могут поддерживать мышцы крепкими и функциональными, поскольку они теряются с возрастом.

Базовые силовые тренировки помогают предотвратить потерю костной массы и даже могут ее увеличить. Потеря костной массы является основной проблемой для пожилых женщин, особенно после менопаузы, когда изменение гормонов приводит к снижению уровня эстрогена, что снижает костную массу.

Тренировки с сопротивлением помогают предотвратить это.

5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольшеЗанятия в спортзале (фото: Freepik)

Водная аэробика

Занятия могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус, одновременно защищая здоровье суставов.

Кроме того, упражнения в воде ассоциируются с уменьшением боли у людей с артритом.

К тому же, водная аэробика улучшает здоровье сердца и выносливость.

5 видов физической активности для женщин старше 50 лет, которые помогут жить дольшеВодная аэробика (фото: Freepik)

Ранее мы сообщали о 5 упражнениях, которые мужчины должны выполнять ежедневно.

Также читайте о 4 видах приседаний для получения сильных и красивых ног.

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