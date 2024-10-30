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5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довше

Середа 30 жовтня 2024 18:03
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5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довше Чим займатися жінкам у 50 років, щоб жити довше (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінкам старе 50 років варто займатися фізичною активність, щоб призупинити старіння. Тренер назвав основні заняття, які допоможуть прожити довше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Рейчел Макферсон розповіла, що для жінок старше 50 років фізичні вправи більше не зводяться до гонитви за ідеальним тілом. Тепер мова йде про довголіття, життєздатність і заняття спортом.

Танці

Танці - це не просто розвага. Дослідження показують, що вони корисні для психічного здоров’я, серцево-судинної системи та сили опорно-рухового апарату.

Це також цікавий спосіб поспілкуватися або налагодити зв’язки з партнером, одночасно покращуючи баланс і координацію.

Падіння є одним з найпоширеніших ризиків, які зростають із віком, і є найбільшою причиною переломів, які призводять до погіршення здоров’я. Танці також корисні для серцево-судинної системи, покращуючи здоров’я серця та захищаючи від захворювань, діабету, інсульту і деменції.

5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довшеЖінка станцює (фото: Freepik)

Ходьба

Ходьба сприяє здоровому старінню, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деменції, покращуючи сон, психічне благополуччя та сприяючи довголіттю.

До того ж це доступна форма вправ, якою кожен може займатися щодня. Ходьба покращує психічне самопочуття, кров’яний тиск і рівень цукру в крові, а також допомагає підвищити рівень щоденної активності.

5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довшеХодьба (фото: Freepik)

Йога

Йога чудово підходить для тонізування м’язів і сили. Численні дослідження показують, що йога сприяє рівновазі, психічному здоров’ю, мобільності та протидіє старінню клітин.

Заняття йогою ідеально підходять для людей похилого віку, які мають проблеми з більш інтенсивними формами вправ або хочуть додати більше розслаблюючих і легких рухів у свої тренування.

Йога - це легка форма вправ, яка може покращити здоров’я суглобів і запобігти падінням.

5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довшеЙога (фото: Freepik)

Силове тренування з опором

Резистивні фітнес-стрічки можуть підтримувати м’язи міцними та функціональними, оскільки вони природно втрачаються з віком.

Базові силові тренування допомагають запобігти втраті кісткової маси і навіть можуть її збільшити. Втрата кісткової маси є основною проблемою для літніх жінок, особливо після менопаузи, коли зміна гормонів призводить до зниження рівня естрогену, що знижує кісткову масу.

Тренування з опором допомагають запобігти цьому.

5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довшеЗаняття в спортзалі (фото: Freepik)

Водна аеробіка

Заняття можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи та м’язовий тонус, одночасно захищаючи здоров’я суглобів.

Крім того, вправи у воді асоціюються зі зменшенням болю у людей з артритом.

До того ж водна аеробіка покращує здоров’я серця та витривалість.

5 видів фізичної активності для жінок старше 50 років, які допоможуть жити довшеВодна аеробіка (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.

Також читайте про 4 види присідань для отримання сильних та красивих ніг.

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