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5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Вторник 06 августа 2024 07:15
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5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить Удобные женские туфли на каблуке (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Если вы считаете, что удобные туфли на каблуке - это нереально, вы глубоко ошибаетесь.

В нашем сегодняшнем материале на РБК-Украина (проект Styler) мы собрали пять типов каблуков, которые позволят вам комфортно ходить весь день.

Каблук-рюмочка

В конце 2010-х годов дизайнер Амина Муадди стала заметной фигурой в фэшн-индустрии. Это произошло благодаря туфлям на каблуках-рюмочках, которые стали визитной карточкой ее бренда.

Модель завоевала популярность не только благодаря оригинальному дизайну, но и комфорту. Такие туфли имеют элегантный вид через шпильку, но одновременно обеспечивают устойчивость благодаря "рюмочке", площадь которой значительно больше площади обычных шпилек.

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Каблук-рюмочка (фото: instagram.com/siman_obuv)

Треугольные каблуки

При выборе туфель, босоножек и мюли следует обращать особое внимание на каблук, поскольку он оказывает непосредственное влияние на комфорт. Сужающиеся книзу каблуки менее удобны для ходьбы по сравнению с моделями с квадратными каблуками.

Но если вам кажется, что квадратные каблуки выглядят слишком грубо, обратите внимание на модели с треугольным каблуком. Они придадут обуви элегантный вид, не теряя при этом в стойкости.

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Треугольные каблуки (фото: instagram.com/fashion_caprice)

Kitten Heel

Туфли на каблуке Kitten Heel стали самой модной обувью лета 2024 года. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, такие туфли универсальны и легко смешиваются как с джинсами, так и с романтическими платьями; во-вторых, они очень женственны; и, в-третьих, в туфлях и слингбеках на каблуке Kitten Heel очень комфортно ходить.

Обратите внимание на расположение каблука: для удобства он должен быть точно под пяткой, чтобы нагрузка распределялась правильно.

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Kitten Heel (фото: instagram.com/shoedazzle)

Скошенные каблуки

Обувь со скошенным каблуком следует рассмотреть всем, кто любит ковбойскую эстетику. Сегодня не только казаки имеют столь характерную деталь, но и туфли, мюли и модели "Мэри-Джейн".

Благодаря большой площади такого каблука обувь будет устойчивой, несмотря на наклон. Также при выборе повседневной обуви следует обратить внимание на высоту каблука. Оптимальная высота составляет от трех до девяти сантиметров.

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Скошенные каблуки (фото: instagram.com/prada​​​)

Каблук-кирпич

Классический прямоугольный каблук, безусловно, заслуживает звания самого комфортного и удобного. Рекомендуем выбирать модели с квадратным или круглым мысом, тонкой перемычкой или ремешком, а также варианты из кожи или атласа.

5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Каблук-кирпич (фото: instagram.com/shoes.nani)

Раньше мы рассказывали, какие брюки скрывают лишнее и визуально удлинят ножки.

Также узнайте, какие бюстгальтеры выбрать для большой груди.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram shoes.nani, shoedazzle, fashion_caprice.

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