Бюстгальтеры для большой груди: топ-3 удобные модели
Сейчас в магазинах можно обнаружить множество моделей нижнего белья, и в таком разнообразии легко запутаться, особенно если у вас пышные формы. Есть три универсальных модели бюстгальтера для большой груди.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие следует обратить внимание в первую очередь!
Минимайзер
Бюстгальтер-минимайзер является отличным решением для девушек с пышными формами. Он немного уменьшает размер груди благодаря специально разработанному поясу, который поддерживает грудь и распределяет их вес.
Минимайзер (фото: instagram.com/marko_bikini)
Полуспортивный бралетт
Иногда тяжесть и давление косточек бюстгальтера могут вызвать раздражение, особенно в жаркую погоду. В таких ситуациях мы рекомендуем обратить внимание на закрытый бралет с чашками полного покрытия (full-cap), если у вас еще нет этого удобного бюстгальтера.
Полуспортивный бралетт (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)
Классический
Если в магазине представлены только классические бюстгальтеры, не волнуйтесь - среди них тоже можно найти отличный вариант для девушек с большой грудью.
Обращайте внимание на два ключевых критерия: во-первых, широкие лямки, которые помогают снизить нагрузку на плечи и шею, и, во-вторых, большая чашка, которая не сдавливает грудь, но обеспечивает их хорошую поддержку.
Классический бюстгальтер (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram bretelka.shop.ua, marko_bikini.