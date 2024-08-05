Идеально на лето и осень. Какие брюки скроют лишнее и визуально удлинят ножки

Уже скоро заканчивается лето, но жара не спешит отступать. Более того, в сентябре еще не удастся сразу "перепрыгнуть" в теплую одежду, все еще будут актуальными легкие и удобные варианты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие штаны идеально подойдут на лето и начало осени, а также сделают вас зрительно стройнее.

Модные брюки для женщин

Как оказалось, главным трендом этого сезона стали белые и легкие ткани. Впрочем, вариантов брюк множество, вы точно сможете выбрать что-то для себя.

Костюмные штаны

Отличный вариант для работы и прогулок - белые брюки костюмного кроя. Главное, чтобы они не были слишком узкими.

Стильные брюки на жару (фото: instagram.com/spidnytsya_ru)

Белые палаццо

Еще один замечательный вариант - льняные палаццо. Они удачно могут скрыть лишнее, но при этом в них вам не будет жарко.

Модные брюки на лето (скриншот)

Джинсы-бананы

Кроме этого, вы можете выбрать стильные джинсы-бананы. Этот вариант отлично подчеркнет талию, а еще удлинит ножки.

Модные джинсы на лето (фото: instagram.com/your.look.store)

Как подобрать брюки по типу фигуры

Учитывайте не только фасон и ткань, но и то, какая у вас фигура. В зависимости от этого вы можете подобрать очень удобный вариант.

Если ваша фигура: