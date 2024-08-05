Идеально на лето и осень. Какие брюки скроют лишнее и визуально удлинят ножки
Уже скоро заканчивается лето, но жара не спешит отступать. Более того, в сентябре еще не удастся сразу "перепрыгнуть" в теплую одежду, все еще будут актуальными легкие и удобные варианты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие штаны идеально подойдут на лето и начало осени, а также сделают вас зрительно стройнее.
Модные брюки для женщин
Как оказалось, главным трендом этого сезона стали белые и легкие ткани. Впрочем, вариантов брюк множество, вы точно сможете выбрать что-то для себя.
Костюмные штаны
Отличный вариант для работы и прогулок - белые брюки костюмного кроя. Главное, чтобы они не были слишком узкими.
Стильные брюки на жару (фото: instagram.com/spidnytsya_ru)
Белые палаццо
Еще один замечательный вариант - льняные палаццо. Они удачно могут скрыть лишнее, но при этом в них вам не будет жарко.
Модные брюки на лето (скриншот)
Джинсы-бананы
Кроме этого, вы можете выбрать стильные джинсы-бананы. Этот вариант отлично подчеркнет талию, а еще удлинит ножки.
Модные джинсы на лето (фото: instagram.com/your.look.store)
Как подобрать брюки по типу фигуры
Учитывайте не только фасон и ткань, но и то, какая у вас фигура. В зависимости от этого вы можете подобрать очень удобный вариант.
Если ваша фигура:
- песочные часы - выбирайте брюки с высокой талией, или прямые и немного зауженные
- груша - выбирайте варианты с широкими штанинами или расклешенными моделями, чтобы сбалансировать пропорции
- яблоко - присмотритесь к вариантам с высокой посадкой и эластичным поясом, также подойдут модели с широкими штанинами
- прямоугольник - вам подойдут брюки с деталями, такими как карманы или пояс
- перевернутый треугольник - вам идеально подойдут широкие брюки или модели с клешем.
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Во время написания были использованы источники: Gazeta.pl, Vogue.