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5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Вівторок 06 серпня 2024 07:15
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5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити Зручні жіночі туфлі на підборах (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Якщо ви важаєте, що зручні туфлі на підборах - це нереально, ви глибоко помиляєтеся.

У нашому сьогоднішньому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler) ми зібрали п'ять типів підборів, які дозволять вам комфортно ходити весь день.

Каблук-рюмочка

Наприкінці 2010-х років дизайнерка Аміна Муадді стала помітною фігурою у фешн-індустрії. Це сталося завдяки туфлям на підборах-рюмочках, які стали візитною карткою її бренду.

Модель завоювала популярність не тільки завдяки оригінальному дизайну, а й завдяки комфорту. Такі туфлі мають елегантний вигляд через шпильку, але водночас забезпечують стійкість завдяки "рюмочці", площа якої значно більша за площу звичайних шпильок.

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Каблук-рюмочка (фото: instagram.com/siman_obuv)

Трикутні підбори

Під час вибору туфель, босоніжок і мюлі слід звертати особливу увагу на каблук, оскільки він безпосередньо впливає на комфорт. Підбори, які звужуються до низу, менш зручні для ходьби порівняно з моделями з квадратними підборами.

Але якщо вам здається, що квадратні підбори виглядають занадто грубо, зверніть увагу на моделі з трикутним каблуком. Вони додадуть взуттю елегантного вигляду, не втрачаючи при цьому в стійкості.

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Трикутні підбори (фото: instagram.com/fashion_caprice)

Kitten Heel

Туфлі на підборах Kitten Heel стали наймоднішим взуттям літа 2024 року. Це зумовлено кількома причинами: по-перше, такі туфлі універсальні і легко поєднуються як з джинсами, так і з романтичними сукнями; по-друге, вони дуже жіночні; і, по-третє, в туфлях і слінгбеках на підборах Kitten Heel дуже комфортно ходити.

Звертайте увагу на розташування каблука: для зручності він має бути точно під п'ятою, щоб навантаження розподілялося правильно.

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Kitten Heel (фото: instagram.com/shoedazzle)

Скошені підбори

Взуття зі скошеним каблуком варто розглянути всім, хто любить ковбойську естетику. Сьогодні не тільки козаки мають таку характерну деталь, а й туфлі, мюлі та моделі "Мері-Джейн".

Завдяки великій площі такого каблука, взуття буде стійким, незважаючи на нахил. Також при виборі повсякденного взуття варто звернути увагу на висоту каблука. Оптимальна висота становить від трьох до дев'яти сантиметрів.

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Скошені підбори (фото: instagram.com/prada)

Каблук-цегла

Класичний прямокутний каблук безумовно заслуговує на звання найкомфортнішого і найзручнішого. Рекомендуємо обирати моделі з квадратним або круглим мисом, тонкою перемичкою або ремінцем, а також варіанти зі шкіри або атласу.

5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Каблук-цегла (фото: instagram.com/shoes.nani)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram shoes.nani, shoedazzle, fashion_caprice.

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