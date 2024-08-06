5 видів найзручніших підборів, на яких ви точно не втомитеся ходити

Якщо ви важаєте, що зручні туфлі на підборах - це нереально, ви глибоко помиляєтеся.

У нашому сьогоднішньому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler) ми зібрали п'ять типів підборів, які дозволять вам комфортно ходити весь день.

Каблук-рюмочка

Наприкінці 2010-х років дизайнерка Аміна Муадді стала помітною фігурою у фешн-індустрії. Це сталося завдяки туфлям на підборах-рюмочках, які стали візитною карткою її бренду.

Модель завоювала популярність не тільки завдяки оригінальному дизайну, а й завдяки комфорту. Такі туфлі мають елегантний вигляд через шпильку, але водночас забезпечують стійкість завдяки "рюмочці", площа якої значно більша за площу звичайних шпильок.

Каблук-рюмочка (фото: instagram.com/siman_obuv)

Трикутні підбори

Під час вибору туфель, босоніжок і мюлі слід звертати особливу увагу на каблук, оскільки він безпосередньо впливає на комфорт. Підбори, які звужуються до низу, менш зручні для ходьби порівняно з моделями з квадратними підборами.

Але якщо вам здається, що квадратні підбори виглядають занадто грубо, зверніть увагу на моделі з трикутним каблуком. Вони додадуть взуттю елегантного вигляду, не втрачаючи при цьому в стійкості.

Трикутні підбори (фото: instagram.com/fashion_caprice)

Kitten Heel

Туфлі на підборах Kitten Heel стали наймоднішим взуттям літа 2024 року. Це зумовлено кількома причинами: по-перше, такі туфлі універсальні і легко поєднуються як з джинсами, так і з романтичними сукнями; по-друге, вони дуже жіночні; і, по-третє, в туфлях і слінгбеках на підборах Kitten Heel дуже комфортно ходити.

Звертайте увагу на розташування каблука: для зручності він має бути точно під п'ятою, щоб навантаження розподілялося правильно.

Kitten Heel (фото: instagram.com/shoedazzle)

Скошені підбори

Взуття зі скошеним каблуком варто розглянути всім, хто любить ковбойську естетику. Сьогодні не тільки козаки мають таку характерну деталь, а й туфлі, мюлі та моделі "Мері-Джейн".

Завдяки великій площі такого каблука, взуття буде стійким, незважаючи на нахил. Також при виборі повсякденного взуття варто звернути увагу на висоту каблука. Оптимальна висота становить від трьох до дев'яти сантиметрів.

Скошені підбори (фото: instagram.com/prada)

Каблук-цегла

Класичний прямокутний каблук безумовно заслуговує на звання найкомфортнішого і найзручнішого. Рекомендуємо обирати моделі з квадратним або круглим мисом, тонкою перемичкою або ремінцем, а також варіанти зі шкіри або атласу.

Каблук-цегла (фото: instagram.com/shoes.nani)