5 украинских звезд, которым развод пошел на пользу

Расставание с любимым - не конец света, а иногда и начало новой, лучшей жизни. Герои нашей подборки подтвердят это: после развода они нашли множество плюсов и стали лучшей версией себя.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которым разрыв с любимым человеком пошел на пользу.

Соломия Витвицкая

В 2013 году звезда 1+1 Соломия Витвицкая вышла замуж за режиссера Владислава Кочеткова, однако через 8 лет супруги объявили о своем разводе. За этот период пара так и не стала родителями - этот факт поклонники Витвицкой и СМИ назвали одной из причин расставания экс-влюбленных.

Спустя почти год после развода теледива назвала себя одной из самых счастливых женщин в мире.

Впоследствии знаменитость нашла новую любовь. Ее избранником стал военный, который защищает Украину в рядах Вооруженных сил Украины, Алексей Ситайло.

Соломия Витвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

SLAVIA

Бывшая жена певца Дзидзьо, исполнительница SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Хома, также после развода стала жить "на полную".

Дело в том, что во время брака с артистом она не могла самореализоваться. Михаил постоянно обрезал ей крылья словами: "у тебя ничего не получится", "это очень сложно".

Однако все изменилось. Сейчас певица пытается наверстать упущенное и занимается продвижением своего творчества.

SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Владимир Дантес

Поклонники исполнителя отмечают, что именно после развода с Надей Дорофеевой Дантес смог раскрыться по-настоящему. До того времени он просто был в тени своей звездной жены.

"С Дорофеевой надо было расстаться уже только ради того, чтобы мы получили невероятного исполнителя, крутезного ведущего и вообще новую супер афигезную медиа персону - Дантеса. Обожаю", - пишут юзеры.

Возможно, именно Даша Кацурина и их любовь и стала музой для Вовы. Ведь именно сейчас он активно пишет новые песни, продолжает снимать клипы.

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Анна Тринчер

В браке с блогером Александром Волошиным, признавалась Анна, она полностью посвятила себя ему.

Однако после развода Тринчер стала больше внимания уделять себе.

Фаны певицы заметили, что она изменилась не только снаружи, но и внутренне.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Кристина Горняк

Блогерша Кристина Горняк после развода с Владимиром Остапчуком просто расцвела. Она начала больше времени уделять себе, занялась бальными танцами. А, как известно, танцы - это спорт.

В результате ее фигура стала значительно подтянутее. Морально она также изменилась, став более сияющей и счастливой.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/annatrincher_official)