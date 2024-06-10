5 українських зірок, яким розлучення пішло на користь

Розставання з коханим - не кінець світу, а іноді й початок нового, кращого життя. Герої нашої добірки підтвердять це: після розлучення вони знайшли безліч плюсів і стали кращою версією себе.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, яким розрив з коханою людиною пішов на користь.

Соломія Вітвіцька

У 2013 році зірка 1+1 Соломія Вітвіцька вийшла заміж за режисера Владислава Кочеткова, проте через 8 років подружжя оголосило про своє розлучення. За цей період пара так і не стала батьками - цей факт прихильники Вітвіцької та ЗМІ назвали однією з причин розставання екс-закоханих.

Через майже рік після розлучення теледіва назвала себе однією із найщасливіших жінок у світі.

Згодом знаменитість знайшла нове кохання. Її обранцем став військовий, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, Олексій Ситайло.

Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

SLAVIA

Колишня дружина співака Дзідзьо, виконавиця SLAVIA, справжнє ім’я якої Ярослава Хома, також після розлучення стала жити "на повну".

Річ у тім, що під час шлюбу з артистом вона не могла самореалізуватися. Михайло постійно обрізав їй крила словами: "у тебе нічого не вийде", "це дуже складно".

Однак все змінилося. Зараз співачка намагається надолужити згаяне і займається просуванням своєї творчості.

SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Володимир Дантес

Шанувальники виконавця зауважують, що саме після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантес зміг розкритися по-справжньому. До того часу він просто був в тіні своєї зіркової дружини.

"З Дорофєєвою треба було розлучитися вже тільки заради того, щоб ми отримали неймовірного виконавця, крутезного ведучого і взагалі нову супер афіґєзну медіа персону - Дантеса. Обожнюю", - пишуть юзери.

Можливо, саме Даша Кацуріна та їх кохання і стало музою для Вови. Адже саме зараз він активно пише нові пісні, продовжує знімати кліпи.

Володимир Дантес з Дашею Кацуріною (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Анна Трінчер

У шлюбі з блогером Олександром Волошиним, зізнавалася Анна, вона повністю присвятила себе йому.

Однак після розлучення Трінчер почала більше уваги приділяти саме собі.

Фани співачки помітили, що вона змінилася не тільки зовні, але і внутрішньо.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Христина Горняк

Блогерка Христина Горняк після розлучення з Володимиром Остапчуком просто розквітла. Вона почала більше часу приділяти собі, зайнялася бальними танцями. А, як відомо, танці - це спорт.

У результаті її фігура стала значно підтягнутішою. Морально вона також змінилася, ставши більш сяючою і щасливою.

Христина Горняк (фото: instagram.com/annatrincher_official)