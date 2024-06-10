5 українських зірок, яким розлучення пішло на користь
Розставання з коханим - не кінець світу, а іноді й початок нового, кращого життя. Герої нашої добірки підтвердять це: після розлучення вони знайшли безліч плюсів і стали кращою версією себе.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, яким розрив з коханою людиною пішов на користь.
Соломія Вітвіцька
У 2013 році зірка 1+1 Соломія Вітвіцька вийшла заміж за режисера Владислава Кочеткова, проте через 8 років подружжя оголосило про своє розлучення. За цей період пара так і не стала батьками - цей факт прихильники Вітвіцької та ЗМІ назвали однією з причин розставання екс-закоханих.
Через майже рік після розлучення теледіва назвала себе однією із найщасливіших жінок у світі.
Згодом знаменитість знайшла нове кохання. Її обранцем став військовий, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, Олексій Ситайло.
Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
SLAVIA
Колишня дружина співака Дзідзьо, виконавиця SLAVIA, справжнє ім’я якої Ярослава Хома, також після розлучення стала жити "на повну".
Річ у тім, що під час шлюбу з артистом вона не могла самореалізуватися. Михайло постійно обрізав їй крила словами: "у тебе нічого не вийде", "це дуже складно".
Однак все змінилося. Зараз співачка намагається надолужити згаяне і займається просуванням своєї творчості.
SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Володимир Дантес
Шанувальники виконавця зауважують, що саме після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантес зміг розкритися по-справжньому. До того часу він просто був в тіні своєї зіркової дружини.
"З Дорофєєвою треба було розлучитися вже тільки заради того, щоб ми отримали неймовірного виконавця, крутезного ведучого і взагалі нову супер афіґєзну медіа персону - Дантеса. Обожнюю", - пишуть юзери.
Можливо, саме Даша Кацуріна та їх кохання і стало музою для Вови. Адже саме зараз він активно пише нові пісні, продовжує знімати кліпи.
Володимир Дантес з Дашею Кацуріною (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Анна Трінчер
У шлюбі з блогером Олександром Волошиним, зізнавалася Анна, вона повністю присвятила себе йому.
Однак після розлучення Трінчер почала більше уваги приділяти саме собі.
Фани співачки помітили, що вона змінилася не тільки зовні, але і внутрішньо.
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Христина Горняк
Блогерка Христина Горняк після розлучення з Володимиром Остапчуком просто розквітла. Вона почала більше часу приділяти собі, зайнялася бальними танцями. А, як відомо, танці - це спорт.
У результаті її фігура стала значно підтягнутішою. Морально вона також змінилася, ставши більш сяючою і щасливою.
Христина Горняк (фото: instagram.com/annatrincher_official)
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