5 украинских звезд, которые воспитывают близнецов

Воспитание близнецов - это настоящее испытание для любой семьи, но для украинских звезд это еще и возможность поделиться своей радостью с поклонниками.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Камалии, Елене Кравец и других украинских селебрити, которые стали родителями близнецов, и как они справляются с этой двойной радостью.

Елена Кравец и Сергей Кравец

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец воспитывает 20-летнюю дочь Марию и 7-летних двойняшек - Ваню и Катю.

Знаменитость признается, что быть мамой - это очень сложно. Кроме того, она считает, что родила младших детей немного поздно.

Ранее ведущей было изрядно сложно совместить работу, личную жизнь и воспитание двойняшек.

"Это трудно, но я не единственная. Дети - это трудно, но ты с ними очень взрослеешь, они просто требуют от тебя взрослой позиции. Как по мне, я говорю за себя, а не за всех женщин, я родила их немного поздно, в 39 лет. Они сейчас уже более интегрированы в мою жизнь, а раньше мне нужно было немного на шпагате разъезжаться: работа, то, что мне нравится, и та степень погруженности в их жизнь была очень велика. Они требовали, чтобы возле них крутился весь мир и я", - делилась экс-актриса "Квартала 95“.

Дети Елены Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия серьезно готовилась к материнству, изучая психологию и основы воспитания детей. В 2013 году вместе с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром она стала мамой двойняшек Арабеллы и Мирабеллы.

В раннем возрасте девочек папа вел себя с ними максимально мягко, никогда не повышая голос и выполняя все их желания, покупая все, что они хотели. Камалия же, наоборот, была более требовательной: приучала дочерей к режиму, ограничивала время, проведенное с гаджетами, и дисциплинировала, если те начинали капризничать.

Сегодня Арабелле и Мирабелле по 10 лет. Несмотря на то, что весной 2023 года Камалия и Захур официально развелись, оба остаются внимательными родителями. Захур занимается девочками, когда они находятся в Лондоне, где сейчас учатся, а Камалия - во время их визитов в Украину.

Камалия с Мохаммадом Захуром и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Украинская певица Екатерина Бужинская является многодетной матерью. От первого брака с продюсером Юрием Квеленковым она имеет дочь Елену. Позже артистка снова вышла замуж - ее вторым мужем стал бизнесмен Димитар Стойчев. В 2016 году у пары родились близнецы - сын Дмитрий и дочь Екатерина.

Исполнительница решила не задерживаться в декретном отпуске, находя баланс между карьерой и воспитанием детей. В своих интервью она не раз отмечала, что хочет стать примером для детей, чтобы они гордились ею.

С началом полномасштабной войны Екатерина вместе с мужем и детьми переехала в Болгарию, на родину Димитара.

Екатерина Бужинская с детьми (фото: instagram.com/buzhynska)

Александр Сидоренко и Полина

В 2020 году украинский музыкант, участник группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, стал счастливым отцом двойняшек - Даниила и Варвары.

Фоззи тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Он не показывает публично ни жену Полину, ни детей, и редко рассказывает об отцовстве. Известно, что в начале полномасштабной войны музыкант вывез свою семью в Германию.

Сейчас он видится с ними только во время гастролей в Европе. Стоит отметить, что артист - многодетный отец, ведь вместе с Полиной воспитывает не только двойняшек, но и старшую дочь.

Фоззи (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Андрей Шалимов и Александра

Украинский рэпер и экс-участник группы "На Відміну Від" Freel (настоящее имя - Андрей Шалимов) вместе с женой Александрой стали родителями двойняшек в 2022 году. У супругов родилась дочь Соломия и сын Остап.

"24 августа было сложным, и я запомню его навсегда. Около 200 воздушных тревог по всей стране, и мы с детьми, которым один день, бегаем «на калидор» в роддоме", - написал Андрей в Instagram.

Несмотря на все трудности, которые война приносит в жизнь родителей, исполнитель с гордостью носит звание папы. Он активно делится самыми смешными и душевными моментами из своих будней в фотоблоге, стремясь сохранить эти ценные воспоминания.

Андрей Шалимов с женой и детьми (фото: instagram.com/me.freel)