5 українських зірок, які виховують близнюків

Виховання близнюків - це справжнє випробування для будь-якої родини, але для українських зірок це ще й можливість поділитися своєю радістю з шанувальниками.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Камалію, Олену Кравець та інших українських селебріті, які стали батьками близнюків, і як вони справляються з цією подвійною радістю.

Олена Кравець і Сергій Кравець

Українська акторка та ведуча Олена Кравець виховує 20-річну доньку Марію та 7-річних двійнят - Ваню і Катю.

Знаменитість зізнається, що бути мамою - це дуже складно. Окрім того, вона вважає, що народила молодших дітей трішки запізно.

Раніше ведучій було неабияк складно поєднати роботу, особисте життя і виховання двійнят.

"Це важко, але ж я не єдина. Діти - це важко, але ти з ними дуже дорослішаєш, вони просто вимагають від тебе дорослої позиції. Як на мене, я кажу за себе, а не за всіх жінок, я народила їх трохи запізно, в 39 років. Вони зараз вже більш інтегровані в моє життя, а раніше мені потрібно було трохи на шпагаті роз'їжджатися: робота, те, що мені подобається, і та ступінь зануреності в їхнє життя була дуже велика. Вони вимагали, щоб біля них крутився весь світ і я", - ділилася екс-акторка "Кварталу 95".

Діти Олени Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Камалія і Мохаммад Захур

Українська співачка Камалія серйозно готувалася до материнства, вивчаючи психологію та основи виховання дітей. У 2013 році разом із пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром вона стала мамою двійнят Арабелли й Мірабелли.

У ранньому віці дівчаток тато поводився з ними максимально м’яко, ніколи не підвищуючи голос і виконуючи всі їхні бажання, купуючи все, що вони хотіли. Камалія ж, навпаки, була більш вимогливою: привчала дочок до режиму, обмежувала час, проведений із гаджетами, і дисциплінувала, якщо ті починали вередувати.

Сьогодні Арабеллі й Мірабеллі по 10 років. Незважаючи на те, що навесні 2023 року Камалія та Захур офіційно розлучилися, обидва залишаються уважними батьками. Захур займається дівчатами, коли вони перебувають у Лондоні, де зараз навчаються, а Камалія - під час їхніх візитів в Україну.

Камалія з Мохаммадом Захуром і дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Катерина Бужинська і Дімітар Стойчев

Українська співачка Катерина Бужинська є багатодітною матір’ю. Від першого шлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим вона має доньку Олену. Пізніше артистка знову вийшла заміж - її другим чоловіком став бізнесмен Дімітар Стойчев. У 2016 році у пари народилися близнята - син Дмитро та донька Катерина.

Виконавиця вирішила не затримуватися в декретній відпустці, знаходячи баланс між кар’єрою та вихованням дітей. У своїх інтерв’ю вона не раз зазначала, що хоче стати прикладом для дітей, щоб вони пишалися нею.

З початком повномасштабної війни Катерина разом із чоловіком та дітьми переїхала до Болгарії, на батьківщину Дімітара.

Катерина Бужинська з дітьми (фото: instagram.com/buzhynska)

Олександр Сидоренко і Поліна

У 2020 році український музикант, учасник гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більш відомий як Фоззі, став щасливим батьком двійнят - Данила та Варвари.

Фоззі ретельно оберігає своє особисте життя від сторонніх очей. Він не показує публічно ані дружину Поліну, ані дітей, і рідко розповідає про батьківство. Відомо, що на початку повномасштабної війни музикант вивіз свою сім'ю до Німеччини.

Зараз він бачиться з ними лише під час гастролей у Європі. Варто зазначити, що артист - багатодітний батько, адже разом із Поліною виховує не тільки двійнят, а й старшу доньку.

Фоззі (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Андрій Шалімов і Олександра

Український репер і екс-учасник гурту "На Відміну Від" Freel (справжнє ім’я - Андрій Шалімов) разом із дружиною Олександрою стали батьками двійнят у 2022 році. У подружжя народилася донька Соломія та син Остап.

"24 серпня було складним, і я запам'ятаю його назавжди. Близько 200 повітряних тривог по всій країні, і ми з дітьми, яким один день, бігаємо "на калідор" у пологовому", - написав Андрій в Instagram.

Попри всі труднощі, які війна приносить у життя батьків, виконавець із гордістю носить звання тата. Він активно ділиться найсмішнішими та найдушевнішими моментами зі своїх буднів у фотоблозі, прагнучи зберегти ці цінні спогади.

Андрій Шалімов з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/me.freel)